華南銀行成立百年 創最佳的獲利及資產品質

2019-01-29 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



華南銀行慶祝成立滿一百周年，今天舉辦「華南銀行100周年慶祝酒會」，邀請政府官員及各界貴賓齊聚歡慶。華南金控暨華南銀行董事長吳當傑表示，華南以「法治、風險、人才、科技」為核心，去最佳的獲利及資產品質，再次締造華南銀行的輝煌紀錄，未來將繼續努力，再創百年風華。

華南金控副董事長林明成指出，一百年前由創辦人林熊徵四處奔走下成立華銀，是最早由台灣人主導的金融機構之一。林明成擔任華銀董事長15年，推動成立華南金控、推動組織改造及規畫興建新總行大樓，壯大華南銀行，使華銀的業務及獲利均大幅度增長，奠定華南銀行下一階段發展的碁石。

華銀百年晚會以「百年傳承，永續華銀」為主軸，回顧一百年來華南銀行所走過的足跡，承先啟後，勇敢造夢，並向下一個里程碑邁進。晚會現場冠蓋雲集，邀請到行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁、財政部長蘇建榮、法務部蔡清祥部長、金管會主委顧立雄主任委員及央行總裁楊金龍等多位政府首長出席祝福。

華南銀行的設立可追溯自1919年的「株式會社華南銀行」，迄今邁入第一百個年頭，一百年來，華南銀行員工從100多人成長至7600人以上，業務範圍也由存、放款延伸到匯兌、外匯、信託、投資、財富管理與數位金融，更累積達700多萬個客戶。

展望未來，吳當傑表示，華南銀有700萬客戶群「這是我們最大的優勢」，再配合日前上路的「財富管理優化方案」、調整存放款結構、及嚴控授信品質等3大策略，希望在今年嚴峻景氣下，集團獲利仍可穩健成長。