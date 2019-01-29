華南銀慶祝100歲 董座吳當傑祭出三大感謝

2019-01-29 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



華南銀慶祝100歲，華南金控暨華南銀行董事長吳當傑祭出三大感謝，在接下董事長的第一天，就致力以「法治、風險、科技、人才」四大面向，兩年多來，一步一腳印，落實在組織文化中。

吳當傑三大感謝包括，感謝貴賓蒞臨祝福，感謝一世紀以來，一起陪伴客戶經濟成長、金融風暴的挑戰，感謝所有前輩、創辦人林熊徵，感謝當時華南銀行董事長、現任華南金控副董事長林明成順利拿到第一家金控執照，跨足到證券、產險等領域的努力，已累積700萬的客戶，還要感謝政府的信賴。

另外，去年11月亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑上，華南銀行與金融業一起接受評鑑，初步的成果則是深獲好評，華南銀行更提供場地等等，未來一定要堅持決心，做好風險分級、客戶便利的基礎上，深耕洗錢防制的文化，更是決心。

吳當傑說，未來希望能夠繼續秉持法遵、風險管理，以人為本，要以客戶的需求作為依歸，提供服務，華銀更一定會遵守四大綱領，「金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、普惠金融服務」，日後將跟兩位副董事長再努力，再創百年風華。

而華南銀行的發展，可說是整個台灣金融史的縮影，在台灣經濟發展扮演著不可或缺的角色，除積極扶助工商，配合產業發展，促進經濟繁榮，並以追求社會的共好共榮為己任。

在歡慶100周年的榮耀時刻，華南銀行滿懷感恩之情，感謝在這一世紀的歲月裡，所有曾經共同打拼的夥伴及一起陪伴華南銀行成長的客戶，同時，亦宣告華南金融集團將迎向嶄新的目標，除持續深耕台灣，普惠金融，追求社會共好外，更朝著成為亞太地區優質的金融集團目標邁進。

未來，華南銀行將結合海內外近200處營運據點，持續提供客戶最優質的產品，並以最好的服務品質回饋給客戶，與客戶攜手再創無限個百年風華。

此外，華銀於2018年獲總統蔡英文頒發經濟部「第25屆國家品質獎」功能典範類「永續發展典範獎」，由此即可印證華南金融集團在推動企業永續發展的努力；2018年也在綠色金融、扶持中小企業、5+2新創重點產業發展、新南向國家台商授信及安養照護等項目表現優異，榮獲金管會、經濟部、海外信保基金等多項獎項的肯定，近期更於素有金融界奧斯卡獎美譽的第9屆「傑出金融業務菁業獎」的評選活動中，榮獲「最佳社會責任獎」、「最佳數位金融獎」及「最佳消費金融獎」三項優等獎項，成為本屆獲獎最多的公股行庫，顯見華銀在各方面的努力經營深受各界的認同。