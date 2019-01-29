新壽效應 顧立雄：將約談家族金控 促股權結構透明化

2019-01-29 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



針對新光人壽因利害關係人交易等多項缺失，遭金管會處罰。金管會主委顧立雄表示，問題根源在於金融業實質關係人不透明，未來會要求金融機構申報實質受益人，讓大股東適合性審查有所依據，並避免類似規避的情況再度發生。藉由此次對新壽開罰，也是讓所有保險公司不可做此規避。

「希望未來不再有此清況發性，」顧立雄強調，本來金管會就會對保險公司做常態性金檢，除新壽外，目前還沒發現其他金控有此操作，「我們會查核」。預計年後會與家族金控做「溝通」，讓股權結構透明化成為趨勢。

金管會金檢發現新光人壽多項缺失，今（29）天開罰600萬元，並處16項糾正，限制公司二年內不得以盤後定價及鉅額配對交易方式，辦理利害關係人發行的股票交易。

金管會表示，在辦理一般業務檢查時，發現新光人壽辦理利害關係人交易、採購作業、資金運用、金融資產評價、電話行銷收費作業等，違反保險法令。

金管會表示，新光人壽的缺失，包括與利害關係人於交易前合意藉由盤後定價交易方式交易利害關係人發行的股票，相關交易未經董事會重度決議。疑似鑽法規漏洞，透過買賣新紡股票，介入新紡經營權。

顧立雄表示，現在金融機構既有經營階層的股權結構，沒有全部透明到主管機關可以掌握，因為以前法令是以形式認定，未來要進一步探討實質受受益人，包括最終股東是誰，讓股權透明化。

顧立雄指出，新壽某部分就是主管機關看不出最終實質關係人，因而產生規避的情況。銀行在授信時，都要將實質關係人名冊納入內控，未來將以此為基礎，彌補目前進行大股東適格性審查時，沒有辦法彰顯實質受益人的問題。而通常最終受益人就是家族。

顧立雄表示，金管會希望金融機構股權結構能盡量透明化，未來會有一些申報上的要求，但不會去為難金融機構，回溯檢討大股東的申報問題。