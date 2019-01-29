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華南銀歡慶100歲 向下個里程碑邁進

2019-01-29 20:58經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華南銀行為慶祝成立滿一百周年，於29日舉辦「華南銀行100周年慶祝酒會」，晚會的活動以「百年傳承，永續華銀」為主軸，華南金控暨華南銀行董事長吳當傑表示，回顧一百年來華南銀行所走過的足跡，承先啟後，勇敢造夢，並向下一個里程碑邁進。

晚會現場邀請到行政院院長蘇貞昌及立法院院長蘇嘉全致詞，並有行政院副院長陳其邁、財政部長蘇建榮、法務部長蔡清祥、金管會主任委員顧立雄、行政院政務委員龔明鑫等多位政府首長出席祝福，晚會安排台北愛樂管弦樂團及新竹尖石鄉原住民學童接續演出，美聲歌后家家壓軸演唱，到場祝賀之貴賓多達900餘位。

華南銀設立可追溯自1919年的「株式會社華南銀行」，迄今邁入一個世紀，行內員工從100多人成長至超過7,600人，業務範圍也由存、放款延伸到匯兌、外匯、信託、投資、財富管理與數位金融，更累積達700多萬個客戶。

雖歷經了100年的歲月，華南銀行迄今仍堅守著不變的初衷，秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，持續求新求變，努力成為「最受信賴、最具熱誠、最能創新」的銀行。

吳當傑表示，華南銀行因有堅實的企業文化，才能百年淬鍊，屹立不搖，近年更以「法治、風險、人才、科技」四大方向為工作核心，恪遵法規，落實內部治理，積極投入扎根工作，完善經營體質，在全體員工的努力下，去年稅前獲利達新台幣160.05億元，稅後獲利142.82億元，逾放比率0.15％，逾放覆蓋率853.48％，在創立滿一世紀，同時寫下最佳的獲利及資產品質，再次締造華南銀行的輝煌紀錄。

華南金控副董事長林明成指出，華南銀行是一百年前由創辦人林熊徵先生四處奔走下成立，也是最早由台灣人主導之金融機構之一，在創立之始，就是以立足台灣，開拓南洋地區市場為目標，因此命名為華南銀行。

林明成於2001年8月到2015年7月間擔任華南銀行董事長，接任後即推動成立華南金控、進行創行以來最大規模的組織改造及規劃興建松仁路新總行大樓三項重要決策來壯大華南銀行，使華南銀行的業務及獲利均呈現大幅度增長，並跨進新興、充滿活力的「台北曼哈頓」信義計畫區內，奠定華南銀行下一階段發展的碁石。

華南銀行華南金控吳當傑

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