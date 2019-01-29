親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大同將對違法陸資行使歸入權 擬提起自訴

2019-01-29 19:46經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同公司今（29）日董事會決議採取以下法律行動，以維護本公司及全體股東權益：一、針對經金融監督管理委員會裁罰之違法陸資，依證券交易法第157條規定，行使歸入權，並委任外部法律事務所辦理。

二、針對近來數次以不實言論損害本公司名譽與商業信用者，委任外部法律事務所，辦理本公司自訴案件。

大陸企業屢屢違法利用他人名義買進大同有價證券之情事，業經行政院金融監督管理委員會於民國106年5月5日、106年12月5日及108年1月17日三度裁罰並公告在案。受裁罰人除涉及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例外，按金管會裁罰內容，包括該大陸企業已屬持有本公司已發行股份超過百分之十之大股東，卻未依證券交易法第22條之2及第25條等規定申報所持有之股票種類、股數及於賣出前事先申報等。

經裁罰之大陸企業既為持有本公司已發行股份超過百分之十之大股東，則其利用人頭帳戶取得本公司股票後六個月內再行賣出，或賣出後六個月再行買進，即有證券交易法第157條規定短線交易歸入權之適用情事。

按證券交易法第157條短線交易歸入權之規定，法規意旨係為維護資本市場交易之公平性，就利用大股東優勢地位以短線交易獲得之利益，應依法「歸入」予公司，故本公司董事會責無旁貸將依法行使歸入權。

同時，針對近來某些人士未向本公司查證是否屬實，逕自召開記者會、向媒體或在社群網站公然散播不實言論，妨害本公司名譽與商業信用等情事，該等不實言論業已對本公司產生不良影響與傷害。就此等行為，亦經本公司董事會決議，委任外部法律事務所，由公司提起自訴，以維護本公司權益。

股東大同金管會

相關新聞

外銀子母行資金拆借 大鬆綁

2019-01-30 00:27

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

外銀子母行拆借鬆綁／業者賺利息 台灣賺稅收

2019-01-30 00:26

外匯準備金提存比率 提高

2019-01-30 00:26

新壽金檢缺失 罰600萬

2019-01-30 00:26

華銀百年慶 四路拚成長

2019-01-30 00:26

小額終老險 退燒

2019-01-30 00:26

永豐金證 申請ETN資格認可

2019-01-29 23:54

期貨三類契約保證金 調高

2019-01-29 23:44

新壽效應 顧立雄：將約談家族金控　促股權結構透明化

2019-01-29 21:10

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

新台幣貶2.1分收30.811元 終止連4升

2019-01-29 19:50

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37

刮刮樂「$1000萬大贏家」登場 頭獎1000萬

2019-01-29 11:49

春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06

繳學費用哪張卡最賺？ 這張表秒懂

2019-01-29 10:00

今年景氣展望 國銀龍頭老董：slowly but moving

2019-01-29 09:28

中信金發特別股 年息僅3.2%

2019-01-29 00:52

三金控大股東 掃貨自家股

2019-01-29 00:50

玉山 獲選台灣最佳銀行

2019-01-29 00:48

大同資訊不透明 股東砲轟

2019-01-29 00:47

綠能紓困案 債權銀點頭

2019-01-29 00:47

純網銀國家隊 三業者喊撤

2019-01-29 00:45

純網銀執照／凱基銀將參股7%

2019-01-29 00:44

純網銀執照／樂天陣營總座 擬從日本派任

2019-01-29 00:43

穆迪預期 各國央行將減緩緊縮

2019-01-29 00:37

彰銀拚獲利成長 三路出擊

2019-01-28 23:23

去年退票率0.44% 五年新低

2019-01-28 23:18

中租年終最高15月 加薪5%

2019-01-28 23:14

中租外派人員 年薪衝200萬

2019-01-28 23:12

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:18

華南銀100週年 蘇嘉全期許金融業向前邁進

2019-01-29 22:55

華南銀行成立百年 創最佳的獲利及資產品質

2019-01-29 21:30

外銀子行資金調度放寬 獲利能力可望提升

2019-01-29 18:50

台幣連四升 二周高點

2019-01-29 00:53
看更多

熱門文章

接連出包 陸行之：皮帶鬆了？不像過去認識的台積電

2019-01-29 10:16

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

三項實價數據都翻紅 台北房市真的穩了？

2019-01-29 08:59

繳學費用哪張卡最賺？ 這張表秒懂

2019-01-29 10:00

中美貿易戰 鄭崇華：一定會持續很久

2019-01-29 12:58

味全 再傳高階主管人事異動

2019-01-29 10:45

DRAM今年出貨恐大衰退

2019-01-29 05:49

勞動基金單月慘賠逾千億 勞動部：績效仍優於大盤

2019-01-29 11:38

降低對客戶衝擊 外資認為台積電可能啟動春節加班

2019-01-29 11:15

台積電頻出包 陸行之嘆大不如前

2019-01-29 14:37

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

2019-01-29 15:22

春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37

新壽效應 顧立雄：將約談家族金控　促股權結構透明化

2019-01-29 21:10

刮刮樂「$1000萬大贏家」登場 頭獎1000萬

2019-01-29 11:49

大立光擴產不手軟 1月砸28億元買地

2019-01-29 20:01

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

晶圓污染事件 劉佩真：台積電要加強內控

2019-01-29 16:36

桃機3個讚 客貨運量航機架次創歷史新高

2019-01-29 18:28

最紅不動產 竟是工業倉儲

2019-01-29 14:37

今年景氣展望 國銀龍頭老董：slowly but moving

2019-01-29 09:28

桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48

在台外勞一年匯出近千億元… 央行宣布簡化匯款流程

2019-01-29 17:27

梁啟源：躉購電價調高不合理 未來電費恐提高

2019-01-29 11:46

嗨翻現場！蔡力行現身敦泰尾牙 提供5萬元抽獎

2019-01-29 20:39

死亡前5年內繼承遺產已繳稅 再繼承時免納遺產稅

2019-01-29 19:10

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

許勝雄：全球經濟嚴苛 台灣外冷內溫

2019-01-29 16:45

中國大陸退居第二 調查：東南亞已成企業投資首選

2019-01-29 11:12

北市當指標 今年房市加溫中

2019-01-29 14:37

TrendForce：第一季全球智慧手機產量將衰退10%

2019-01-29 14:45

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

銀行美元定存利率 限量喊到9.99％

2019-01-29 18:06

年前ATM領新鈔 這兩個時段要避開

2019-01-29 15:10

法巴高階人事異動 鄭貞茂夫人王瑜華要回家帶小孩

2019-01-29 20:43

華南銀行成立百年 創最佳的獲利及資產品質

2019-01-29 21:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top