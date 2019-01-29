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雷洪驚爆耳中風 住院6妻妾全散只剩她

小額終老險第二年就退燒 件數年減七成

2019-01-29 19:12經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

小額終老保險退燒！據金管會最新統計，2018年13家業者全年銷售新契約總件數，卻只有9萬1,916件，較2017年金管會剛推出時的35萬8,203件，大減73.34%，因仍有契約續期，因此當年度保費為57億3965億元，金額成長32.63%。

內政部統計，2018年3月底我國戶籍登記65歲以上老年人口計331萬人，占總人口14.1％，正式邁入「高齡化社會」，金管會自2017年開始推動小額終老保單，以30萬元壽險搭配2萬元傷害險，附加費用僅能收10％以內，強調保單較現行傳統壽險要便宜7~8成，0到84歲以內都可投保，只是終生只能買一次，用來提高國人保障、可作為身後事費用的基本款保單。

但金管會2017年元月公布規範後，當年度整年銷售35萬8203件、總保費收入為43億2763億元，但到了第二年，新契約件數卻只有9萬1916件，年減逾七成，而加計前一年後有效契約數仍有43萬5729件，總保費收入達到57億3965萬元，年成長32.63%。

金管會為了鼓勵各家壽險推出小額終老險，也給予許多激勵加分措施，壽險業也視為是善盡社會責任，用較便宜保費讓全民負擔基本保單，因此從一開始的4家壽險陸續增加到如今已有高達13家壽險都推出小額終老險，但是第二年的實際銷售狀況卻不理想，明顯較第一年大幅退燒，件數衰退七成。

保險專家指出，主要是因為小額終老險實際打折情況還是依年齡姓別而有不同，尤其70歲以上高齡者投保其實沒有想像中划算，也沒有大倍數的保障。同時只夠「支付身後的喪葬費用」，也不能附加其他保費相對便宜的住院險、失能險、重疾險等各種附約，因此許多民眾諸多考量後，仍寧願選擇傳統壽險商品。

壽險業金管會
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