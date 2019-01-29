銀行美元定存利率 限量喊到9.99％

2019-01-29 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



國銀業者搶客戶，美元定存利率破天荒喊到9％以上，2019年還有2家銀行加入，震撼市場，高於北富銀去推出的揪團存美元、利率最高5%活動，讓外幣投資人蠢蠢欲動。

去年北富銀在第3季時候，推出揪團存美元活動，只要揪滿8個人承作，就可以享有美元3個月定存年息5%的超夯利率，承作金額限制為5,000美元以上、1萬美元以上，當時引發市場討論熱潮。

永豐銀與台新銀今年不約而同大幅拉高美元定存活動的利率，一口氣喊到9%起跳，本周兩家銀行陸續宣布推出，估計將造成秒殺風潮。

永豐銀29日宣布，搭配春節活動，在農曆春節過後的情人節當天，將會推出限時限量1個月期年息9.99%高利定存優惠；民眾當日線上成功登錄美元定存優惠名額後，還可分享給親友，等於一人搶快、二人同享高利優惠，網路銀行及行動銀行皆可承作。專案限量搶購3,999組。

永豐銀推出的美元限量定存活動，單筆限定僅能2,099美元，換算新台幣僅能存入逾6.4萬元。

其次，台新銀28日宣布，推出「超級利HIGH」外幣優利定存專案，只要單筆達該幣別1,000元以上的「新資金」或「新臺幣定存轉存」，即可享美元6個月期最高階年息9.00%。

台新銀指出，最高9％美元定存是採取階梯式計算，前2個月利率為3％、第3~5個月利率為2％、第6個月利率才是9％，總計專案平均利率為3.5％。但即便為3.5％，利率也算不錯。

台新銀指出，「超級利HIGH」外幣優利定存專案除了利率優惠，也提供三種優惠方案供民眾有機會同享利率及匯率雙重優惠，分別是：一、針對新資金，以新臺幣轉存「超級利HIGH」外幣優利定存者，提供依即期牌價最高美元減0.035元。

二、若民眾是由其他行庫匯入該幣別新資金承作專案，同時承作金額達該筆匯入金額70%以上者，可享該筆匯入款免手續費優惠；三、若以現鈔存入且全額承作專案，可享現鈔存入免手續費優惠。

第3家銀行也推出高利美元定存，北富銀同樣推出新春期間美元高利定存快閃活動，最高喊到4.88％。北富銀指出，昨（28）日起至2月27日止，民眾如果透過臨櫃、網路銀行、行動銀行或電話銀行承作美元1個月定存，享牌告年利率1.88%；但若活動期間下載M+ messenger並綁定北富銀帳戶，累計發出88個以上的「富邦M+旺紅包」，美元一個月定存年利率即刻加碼，上飆至4.88%(限個人戶)。