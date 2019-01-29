親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

正視中國統戰壓力：終於「撿到槍」的「辣台灣」

銀行美元定存利率 限量喊到9.99％

2019-01-29 18:06經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

國銀業者搶客戶，美元定存利率破天荒喊到9％以上，2019年還有2家銀行加入，震撼市場，高於北富銀去推出的揪團存美元、利率最高5%活動，讓外幣投資人蠢蠢欲動。

去年北富銀在第3季時候，推出揪團存美元活動，只要揪滿8個人承作，就可以享有美元3個月定存年息5%的超夯利率，承作金額限制為5,000美元以上、1萬美元以上，當時引發市場討論熱潮。

永豐銀與台新銀今年不約而同大幅拉高美元定存活動的利率，一口氣喊到9%起跳，本周兩家銀行陸續宣布推出，估計將造成秒殺風潮。

永豐銀29日宣布，搭配春節活動，在農曆春節過後的情人節當天，將會推出限時限量1個月期年息9.99%高利定存優惠；民眾當日線上成功登錄美元定存優惠名額後，還可分享給親友，等於一人搶快、二人同享高利優惠，網路銀行及行動銀行皆可承作。專案限量搶購3,999組。

永豐銀推出的美元限量定存活動，單筆限定僅能2,099美元，換算新台幣僅能存入逾6.4萬元。

其次，台新銀28日宣布，推出「超級利HIGH」外幣優利定存專案，只要單筆達該幣別1,000元以上的「新資金」或「新臺幣定存轉存」，即可享美元6個月期最高階年息9.00%。

台新銀指出，最高9％美元定存是採取階梯式計算，前2個月利率為3％、第3~5個月利率為2％、第6個月利率才是9％，總計專案平均利率為3.5％。但即便為3.5％，利率也算不錯。

台新銀指出，「超級利HIGH」外幣優利定存專案除了利率優惠，也提供三種優惠方案供民眾有機會同享利率及匯率雙重優惠，分別是：一、針對新資金，以新臺幣轉存「超級利HIGH」外幣優利定存者，提供依即期牌價最高美元減0.035元。

二、若民眾是由其他行庫匯入該幣別新資金承作專案，同時承作金額達該筆匯入金額70%以上者，可享該筆匯入款免手續費優惠；三、若以現鈔存入且全額承作專案，可享現鈔存入免手續費優惠。

第3家銀行也推出高利美元定存，北富銀同樣推出新春期間美元高利定存快閃活動，最高喊到4.88％。北富銀指出，昨（28）日起至2月27日止，民眾如果透過臨櫃、網路銀行、行動銀行或電話銀行承作美元1個月定存，享牌告年利率1.88%；但若活動期間下載M+ messenger並綁定北富銀帳戶，累計發出88個以上的「富邦M+旺紅包」，美元一個月定存年利率即刻加碼，上飆至4.88%(限個人戶)。

定存北富銀台新
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

新台幣貶2.1分收30.811元 終止連4升

2019-01-29 19:50

外銀子行資金調度放寬 獲利能力可望提升

2019-01-29 18:50

刮刮樂「$1000萬大贏家」登場 頭獎1000萬

2019-01-29 11:49

春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06

繳學費用哪張卡最賺？ 這張表秒懂

2019-01-29 10:00

今年景氣展望 國銀龍頭老董：slowly but moving

2019-01-29 09:28

台幣連四升 二周高點

2019-01-29 00:53

中信金發特別股 年息僅3.2%

2019-01-29 00:52

三金控大股東 掃貨自家股

2019-01-29 00:50

玉山 獲選台灣最佳銀行

2019-01-29 00:48

大同資訊不透明 股東砲轟

2019-01-29 00:47

綠能紓困案 債權銀點頭

2019-01-29 00:47

純網銀國家隊 三業者喊撤

2019-01-29 00:45

純網銀執照／凱基銀將參股7%

2019-01-29 00:44

純網銀執照／樂天陣營總座 擬從日本派任

2019-01-29 00:43

穆迪預期 各國央行將減緩緊縮

2019-01-29 00:37

彰銀拚獲利成長 三路出擊

2019-01-28 23:23

去年退票率0.44% 五年新低

2019-01-28 23:18

中租年終最高15月 加薪5%

2019-01-28 23:14

中租外派人員 年薪衝200萬

2019-01-28 23:12

中租獲利新高年終7-10個月　擴大徵才600人　

2019-01-28 17:42

別怕領不到錢！九天連假央行ATM現鈔都幫你「傳遍遍」

2019-01-28 16:45

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:18
看更多

熱門文章

接連出包 陸行之：皮帶鬆了？不像過去認識的台積電

2019-01-29 10:16

萬片晶圓報廢！供應商提供不合格原料 台積電不願公布是誰

2019-01-29 00:56

純網銀PChome 傳花旗跟PChome不玩了

2019-01-28 21:30

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

純網銀國家隊 三業者喊撤

2019-01-29 00:45

三金控大股東 掃貨自家股

2019-01-29 00:50

三項實價數據都翻紅 台北房市真的穩了？

2019-01-29 08:59

繳學費用哪張卡最賺？ 這張表秒懂

2019-01-29 10:00

33個月首見！蔡上任以來 景氣首次掉入藍燈

2019-01-29 00:28

中信金發特別股 年息僅3.2%

2019-01-29 00:52

龍邦大買泰山 躍最大股東

2019-01-28 23:23

味全 再傳高階主管人事異動

2019-01-29 10:45

中美貿易戰 鄭崇華：一定會持續很久

2019-01-29 12:58

申報遺產稅 別漏了保單

2019-01-29 00:42

DRAM今年出貨恐大衰退

2019-01-29 05:49

勞動基金單月慘賠逾千億 勞動部：績效仍優於大盤

2019-01-29 11:38

經濟解析／離岸風電商在台投資 意圖全民、企業二頭賺

2019-01-28 20:12

小螺絲產值嚇嚇叫…台灣製造業隱形冠軍 逆勢搶市

2019-01-29 00:34

經部暗示 風電費率將調升

2019-01-29 01:31

玉山 獲選台灣最佳銀行

2019-01-29 00:48

傳動元件大廠 掀降價潮

2019-01-28 23:20

日月光砸61億 大陸蓋新廠

2019-01-29 01:06

降低對客戶衝擊 外資認為台積電可能啟動春節加班

2019-01-29 11:15

有線電視市值 4年狂掉800億

2019-01-29 00:41

上月景氣 亮低迷藍燈

2019-01-29 01:00

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

頻道不吸睛…有線電視只剩砍價求生

2019-01-29 00:45

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

2019-01-29 15:22

台積電頻出包 陸行之嘆大不如前

2019-01-29 14:37

龍邦一路加碼泰山…全家是誘因

2019-01-28 23:16

新聞眼／靠內需 救得了景氣嗎？

2019-01-29 00:19

中租年終最高15月 加薪5%

2019-01-28 23:14

景氣燈號轉藍燈…關鍵失分來自批發零售

2019-01-29 00:59

春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43

有線電視「三空」 市值大滑落

2019-01-28 23:22

給付所得未達起扣點 仍須填報免扣繳憑單

2019-01-29 00:42

彰銀拚獲利成長 三路出擊

2019-01-28 23:23

華航 打年輕運動時尚牌

2019-01-29 01:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top