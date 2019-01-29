開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



開車族注意了，金管會最近修改「自用汽車保險定型化契約範本」，增訂多項有利保戶規定，包括換車退還保費、車體損失險全損理賠方式等，都讓保戶權益更有保障，新規定將從4月1日起上路。

金管會官員表示，「自用汽車保險定型化契約範本」適用的車險，包括車體損失險、竊盜險及任意責任險；這次契約範本修改重點，包括第一，換車退費方式。

原本換車退費，是依「短期費率表」退還，只有跟同一家保險公司繼續投保時，才能採對保戶較有利的「按日」退費方式。未來將放寬到不是跟同一家保險公司繼續投保，也可以按日退費。

以車體險1萬元、投保十天為例，如果依短期費率表退費，未滿一個月的費率是15%，也就是1,500元，換言之，保戶只能退回8,500元。

如果是按日退費，一年365天，十天的保費是273元，保戶可退回的保費就有9,727元，對保戶比較有利。

第二，報廢車輛的退費方式，原本是依短期費率表退還，新規定也改為按日計算退還。。

第三，保單失效日，目前是送達保險公司的隔日起，未來將改為跟強制車險一樣，都是送達保險公司當日就生效。

官員表示，保單失效代表保戶不需要這張保單了，立即失效才能符合需求，在計算退費時，也可以多一天，對保戶也比較有利。

第四，增訂汽車發生毀損滅失達全損或「推定全損」狀況時，被保險人可擇一選擇以「現金賠償」或「修復賠償」方式，向保險公司申請賠付。

官員表示，原本規定是只能賠償現金，以後保戶也可以選擇修復賠償；依現在規定如果賠償現金，車子就得報廢，不能再開，但有些保戶可能還想繼續開這輛車，以後就多一個選擇，用修復賠償方式，把車修好後，保戶可以繼續開。

官員說，車子折舊快，價格不見得好，而且有些車還很好開，折舊划不來，所以這次新增選擇。

但有這項選擇的前提是，車輛毀損到「推定全損」狀況，以100萬保額為例，六到七個月後發生事故，折舊率15%，車子的價值全賠就是85萬元。

如果修理費用達到賠償金額的75%，就算是「推定全損」，以此案例，就是85萬元的75%，約63.75萬元，如果損失修理費用超過63.75萬元，就可「推定全損」，選擇賠現金、車子報廢，或選擇修復賠償、繼續開。

第五，由於實務上常有繼承人、代理人或委託人提出理賠申請，為便利理賠申請，新規定將申請人範圍放寬，不限由被保險人提出申請，代理人、繼承人也可以。