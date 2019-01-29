南山人壽健檢型外溢保單大賣 居去年亞軍

2019-01-29 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



外溢保單銷售排名大洗牌！南山人壽去年11月新推出健康檢查型外溢保單大賣，據金管會最新公布去年度全年外溢保單銷售統計公布，南山人壽一舉擠下富邦人壽與台灣人壽，拿下外溢保單銷售亞軍寶座，僅次於第一名的國壽。

據金管會公布，2018年外溢型保單保費收入前三大保險公司，分別是國壽、南山人壽與富邦人壽。但據金管會公布11月的排名前三名分別是國壽、富邦人壽與台灣人壽，每想到最新排名出爐，南山人壽去年11月開賣強推「樂健康祥定期健康保險」的外溢保單熱賣，光1月就一舉超越富邦人壽躋下第二名寶座，並將台灣人壽擠出前三名榜單。

南山人壽的「樂健康祥定期健康保險」，強調健康保戶有機會以相同的保費，獲得更高額的保障，保單每兩年提供保戶指定健康檢查，並依據健檢結果，次一保單年度起的兩個保單年度，提供最高20％的重大疾病保障增額。

金管會今（29）日晚間公布2018年外溢保單總保費收入達1.92億元，較2017年增加68.42%，共計六家壽險公司新契約銷售件數為1萬645件，較2017年略增2.54%。保險局官員表示，單月12月外溢保單增加件數達5,045件，新契約保費收入達3,082萬元，最大宗是健檢型。

金管會保險局從2016年開放壽險業販售外溢保單，目前市場上外溢保單大略可區分為以體況值優惠的健診(體檢)、運動習慣優惠的健走型及提供其他非現金方式給付的健康管理三大類。從去年銷售保費收入來看，以健檢型的初續年度保費收入1億3,152萬元，占比重最高；健走型銷售5954萬元排第二高，而健康管理去年僅賣出185萬元。

不過若從成長幅度來看，健走型去年不僅新契約增加1,242件，件數增加最多，一年新增4,674萬元保費收入，亦是三類型中增加金額最多，幅度達265%。而健檢型件數減少，保費則增加，去年較前一年減少972件，金額卻增加3,147萬元，成長幅度為31.45%。

金管會表示，目前市場上共有六家壽險公司銷售12張外溢保單，包括台灣人壽有二張 「步數健走」與「健檢體況優惠」；國壽有一張計步一張健檢；中壽有一張計步、南山是健檢型；新光有三張，健康管理、健檢與健走各類均有一張；富邦亦有三張外溢保單，亦是三類型各一張。

保險局官員表示，消費者偏好不同影響外溢保單銷售狀況，第三類的健康管理商品，一開始業者測水溫，但熟悉市場後發現消費者比較偏好能用運動習慣或健檢，用運動習慣或體況用作保費折減的商品類型，因此調整近來較無相關商品再推出。