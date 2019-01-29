刷LV回饋無上限 中信101卡首創國際精品無限回饋

2019-01-29 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中國信託與台北101購物中心迎接豬年到來，推出新年強檔活動，即日起至3月31日止，持TAIPEI 101聯名卡於台北101購物中心內店家，包括ZARA、LOUIS VUITTON、Massimo Dutti、鼎泰豐、APPLE直營店等刷卡消費，均享2%價值的101 Points會員購物金點數回饋，首創國際精品消費回饋無上限的先例。

中國信託銀行表示，TAIPEI 101聯名卡去年導入「聯名卡就是會員卡」服務，今年決定延續此熱度，主打全館刷卡消費享2%價值的101 Points購物金點數回饋，台北101購物中心近200家品牌皆可累計或折抵消費，讓聯名卡友一邊消費、一邊賺回饋。

台北101購物中心今年新春迎新活動自1月24日至2月17日止，消費者持中國信託TAIPEI 101聯名卡刷卡消費滿額可享雙重加碼回饋，卡友單筆消費滿新台幣4萬元且分6期或12期，贈「電子抵用券1200元」，限量620份；會員消費滿1萬元或指定店家滿2萬元，可獲得台北101獨家設計好運豬豬馬克杯 ，限量3000份，滿5萬元或指定店家滿10萬元，送歌林手持直立旋風吸塵器，限量1000份。

此外，卡友持中信卡於台北101購物中心刷卡累積消費滿8000元及8萬5000元，分別享「電子抵用券100元」及「電子抵用券1200元」優惠，中信銀行亦提供卡友以紅利點數100%折抵當筆消費金額，TAIPEI 101聯名卡紅利點數每1000點可折抵100元，中信卡每1000點可折抵80元。