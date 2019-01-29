年前ATM領新鈔 這兩個時段要避開

2019-01-29 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中央銀行洽請台灣銀行等八家金融機構，自本周起提供民眾兌換新鈔服務，台灣銀行的ATM也已經填裝新鈔，供民眾提領，為避免排隊領款耗費時間，銀行提醒需要提領新鈔者，不妨提早，以免越接近年關，排隊領款的人越多。

財金公司表示，準備利用ATM提領新鈔者要注意，最好避開尖峰時段使用ATM；根據過往統計，從春節假期開始到小年夜及除夕，是ATM使用的高峰期，尤其是每天上午11點到下午兩點，傍晚5點到晚上7點，這兩個時段ATM使用最為忙碌，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。