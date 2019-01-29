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整鼻半年後近照曝光！太陽花女王劉喬安讓人認不出

刮刮樂「$1000萬大贏家」登場 頭獎1000萬

2019-01-29 11:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣彩券公司今（29）天推出全新首款「刮中就贏錢」的刮刮樂「$1000萬大贏家」，顛覆傳統的獎金結構設計，只要中獎就贏錢，每張售價1000元，頭獎獎金1000萬元，全新的中獎體驗讓民眾開心樂刮笑「贏贏」，有機會在農曆新春晉身千萬富翁。

同日上市還有3款應景又討喜的刮刮樂，包含中獎率100%、頭獎300萬元的「財神發紅包」、頭獎200萬元的「刮刮金樂透」以及採套票設計的「財神報到」。4款刮刮樂新品要與民眾歡慶金豬年，總獎項超過739萬個，總獎金逾36億元。

多元玩法與「即刮即樂」的特性，是刮刮樂吸引民眾的主因，彩迷們對中獎體驗各有不同偏好，有的喜歡小試手氣，有的追求刮獎要有感，近幾年以「刮中就贏錢」為設計的刮刮樂在國外相當盛行，台彩也特別在農曆年前推出首款只要「刮中就贏錢」的創新刮刮樂「$1000萬大贏家」，提供彩迷全新的刮獎體驗。

台彩表示，「$1000萬大贏家」每張售價1000元，頭獎1000萬元、二獎100萬元，獎金至少1200元，共有超過34萬個2000元（含）以上的獎項，總獎金超過14億元，總中獎率43.97%。玩法為民眾熟悉的「對幸運號碼」，簡單易懂，多達25次中獎機會，增加刮獎過程的刺激與樂趣，相當適合親朋好友趁新春集資挑戰千萬大贏家。

另外，3款年節應景刮刮樂同日發行，要讓民眾在金豬年刮出好運氣。每張售價500元的「財神發紅包」，以五尊Q版財神發紅包搭配吉祥話為券面設計，充滿財富感，中獎率100%，張張都有奬，頭獎300萬元共有3個。

「刮刮金樂透」每張售價200元，共有8個頭獎200萬元，採用樂透開獎對獎號的概念，每張刮刮樂上印有不同的「金樂透號碼」，如同樂透遊戲自選號碼的概念，玩家可以選擇自己喜歡的號碼，享受即刮即開獎的樂趣。

採套票設計的「財神報到」，每張售價100元，兩款券面以滿面笑臉的財神向彩迷賀歲為主題，猶如財神新春報喜訊，最高獎金80萬元共有5個。

台彩今（108）年已發行16款刮刮樂新品，台彩表示，1000萬（含）以上的大獎還有6個未刮出，100萬（含）以上的獎項還有454個未刮出，民眾一定要把握金豬年開運好時機，歡喜刮、迎財神。

刮刮樂「$1,000萬大贏家」登場，頭獎1000萬元。圖／台彩提供
刮刮樂「$1,000萬大贏家」登場，頭獎1000萬元。圖／台彩提供
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刮刮樂
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