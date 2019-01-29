春節使用ATM 不能不知道的五大注意事項

2019-01-29 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



農曆春節連續假期長達九天，財金公司提醒民眾春節使用ATM五大注意事項，分別為應注意提前提領現金、避開尖峰時段使用ATM、瞭解提款及轉帳金額的限制，以及保留交易明細單、善用緊急聯絡電話，同時應慎防ATM詐騙。

一、避開尖峰時間使用ATM：根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（ 2019年為1月30日至2月4日）期間11:00至14:00及17:00至19:00的二個時段，ATM使用最為忙碌 ，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

二、瞭解提款及轉帳金額的限制：本次春節連續假期長達九天，財金公司特別提醒存款人，應注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：未補登存摺拒絕提款及轉帳次數限制，以及每日提領及非約定轉帳限額是否合併計算等規定，提醒民眾及早準備並預先辦理補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。

三、保留交易明細單：春節期間民眾使用ATM，倘發生扣帳未吐鈔等異常時，請保留「交易明細單 」作為憑證，並依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向 ATM 裝設銀行洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司服務專線 (02)2630-1222協助洽詢金融機構處理情況。

四、善用緊急聯絡電話：民眾如發現ATM暫停服務或使用各項服務發生異常，可以根據ATM上張貼之緊急連絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。

五、慎防ATM詐騙：近來ATM詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾，不要依照他人指示持金融卡操作ATM，或應先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，加強注意、小心上當、防範歹徒詐騙，保障財產安全。