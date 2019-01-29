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春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06經濟日報 記者陳美君╱即時報導

財經公司提醒民眾，春節使用ATM時要注意五大事項。圖／台新銀提供
財經公司提醒民眾，春節使用ATM時要注意五大事項。圖／台新銀提供
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長達九天的春節假期即將來臨，但假期間銀行停止交易，財經公司提醒民眾，使用ATM時要注意五大事項，包括提前提領現金、避開尖峰時段使用ATM與瞭解提款及轉帳金額的限制，以及保留交易明細單、善用緊急聯絡電話，同時應慎防ATM詐騙，才能開心放假沒煩惱。

財經公司指出，今年農曆春節連續假期(108年2月2日至2月10日)長達九天，民眾在連續假期前，應注意提前提領現金。

根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（108年為1月30日～2月4日）期間11:00～14:00及17:00～19:00的二個時段，ATM使用最為忙碌。

第一、建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

第二，瞭解提款及轉帳金額的限制。提醒存款人，應注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：未補登存摺拒絕提款及轉帳次數限制，以及每日提領及非約定轉帳限額是否合併計算等規定，提醒民眾及早準備並預先辦理補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。

第三，保留交易明細單。春節期間民眾使用ATM，倘發生扣帳未吐鈔等異常時，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼的緊急聯絡電話，向 ATM 裝設銀行洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司服務專線 (02)2630-1222，協助洽詢金融機構處理情況。

第四，善用緊急聯絡電話。民眾如發現ATM暫停服務或使用各項服務發生異常，可以根據ATM上張貼之緊急連絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。

第五，慎防ATM詐騙。近來ATM詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾，不要依照他人指示持金融卡操作ATM，或應先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，加強注意、小心上當、防範歹徒詐騙，保障財產安全。

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