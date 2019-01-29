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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

新台幣開盤 貶值2分

2019-01-29 09:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以30.810元兌1美元，貶值2分開出；新台幣昨天終場以30.790元兌1美元，升值3.5分作收，今早開盤，台股拉回萬點以下，新台幣亦以貶值態勢開出。

新台幣匯率連四日升值，創逾兩周新高。 圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率連四日升值，創逾兩周新高。 圖／聯合報系資料照片
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