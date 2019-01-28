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中租獲利新高年終7-10個月　擴大徵才600人　

2019-01-28 17:42聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

受惠於獲利再創高峰，中租控股董事長陳鳳龍今天宣布，今年員工年終獎金約7至10個月，表現優異的業務人員可望獲得12至15個月，加薪幅度平均約3%，績效表現優秀的員工可達5%。同時，為因應2019年於海內外增設據點、擴大業務，計畫徵才600人，歡迎各界菁英加入中租。

陳鳳龍表示，中租控股將持續擴充市場深度與廣度，落實產品多元、跨國複製與在地發展，同時也運用數位科技開發新產品，優化營運效率，並於台灣、中國大陸及東協市場增設據點。

他進一步說明，在中國大陸保定、嘉興、南寧新設分公司，並在既有的瀋陽與寧波增加服務網點；東協部分，在越南峴港(Da Nang)、菲律賓邦板牙（Pampanga）、拉古納（Laguna）與馬來西亞關丹（Kuantan）等增加辦事處，累計海內外服務據點超過100處，並將繼續在東協市場尋覓適合的國家，在適當時機和市場條件進入。

因應海外營運與業務拓展，中租擴大徵才，召募對象著重三大特色人才。首先，是自2013年即召募的亞太儲備幹部（management associate）。需求人數15-20名，在台培訓2至2年半時間，保障年薪新台幣90萬元，派駐海外後年薪上看新台幣200萬元；第二是推動國際人才 (International Talent Program)。召募外語能力佳、移動性高的各類型專業幕僚人員，更歡迎業界具備相關經驗者加入。

第三是因應數位轉型，擴大延攬具備數位、金融科技等跨領域人才，提供跨國資訊開發工作機會，符合條件者保障年薪80萬元起，這類型人才更被內部定位為中租IT超力士 (Chaileaser)。

中租控股2018年全年營運績效，自結合併營收為新台幣504.7億元，年增22%，獲利表現方面，自結合併稅後純益為新台幣133.7億元，較2017年全年成長38%，全年每股稅後純益(EPS)為10.37元。

中租企業總裁辜仲立（中）率領中租控股董事長陳鳳龍（右）與中實控股董事長黃炳彰（左...
中租企業總裁辜仲立（中）率領中租控股董事長陳鳳龍（右）與中實控股董事長黃炳彰（左），期望2019年業績長紅，也向各界恭賀新禧。圖／中租提供
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