德國最大智能理財DWS將在台上線 3月前開放體驗

2019-01-28 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



先鋒投顧加入中租企業後，積極升級理財服務，與德國第一大零售基金公司德意志資產管理（DWS）跨國合作，3月將推出全新線上智能理財服務「先鋒WISEGO」。

「先鋒WISEGO」為台灣目前少見國際規格的智能理財服務，只要三步驟，即可完成專屬線上理財規劃。先鋒投顧副總經理蘇皓毅表示，「先鋒WISEGO」透過「三個黃金方程式」，來解決一般大眾對於投資理財所碰到的困難。

第一是跨國頂級服務，不再是好野人的特權：投資金額最低只要新台幣3萬元，享有德意志資產管理及先鋒投顧跨國合作的頂級服務。

二是自動化投資管理，錢不會放到忘記：24小時全天候監控，每季自動通知「再平衡」建議，一鍵同意後自動套用，減少人工操作，完善投資管理。

三是再平衡動態調整，有效分散投資風險：「先鋒WISEGO」即便投資最低金額3萬元，仍可實踐資產配置，並透過定期再平衡應對市場變化，以及校正投資組合歷經波動後的配比偏離情形，有效降低風險並提升投資成效。

「先鋒WISEGO」預計於3月正式開始服務，已開放體驗，投資人可於「先鋒WISEGO」網站體驗服務流程，且前1,000名留下簡易基本資料預約索取服務相關資料，就有機會抽中中租企業的總裁牛肉麵券一張，共50位名額，將於4月15日抽獎，4月16日於先鋒投顧官網公布得獎名單。活動期間即日起至3月3日。