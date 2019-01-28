豬事如意 寶鉑生肖紀念表豬年限量版上市

2019-01-28 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



迎接中國農曆新年，各頂級表廠紛紛推出生肖紀念表款，寶珀Blancpain以華夏曆法文化打造的中華曆法表，為迎接即將到來的中國新年豬年，特別推出豬年限量款，全球限量發行編號至50號，配合華人習俗，號碼逢4跳過，因此全部限量36只。

與太陽日為基本單位的西曆不同，中國傳統曆法採用陰曆制，以月運周期（29.53059天）為基本單位。一個農曆年包含12個農曆月，也就是354.36707天，比一個陽曆年的365.242374天，約少11天 。

為符合四季更迭的周期，中華曆法每二至三年的會出現閏月，這是中華曆法的主要特色。然而中華曆法的精深程度，不僅於此，若細究一天的時間單位，一天24小時的計算方式在中華曆法裡，是2小時為一個單位，一天12個時辰。

此外，中華曆法有12生肖年，傳統文化以10個天干與五行元素來指示當下的年份；12生肖對應12地支，與10天干依次相配，組成60個基本單位或60干支，俗稱「六十甲子」。