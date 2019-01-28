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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

元大證「投資先生」秀AI科技 二度贏得數位內容產品獎

2019-01-28 13:35經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大證券在Fintech領域深耕多年，繼去年榮獲經濟部工業局「2017數位內容產品獎-年度最佳產品獎」後，去（2018）年9月甫推出顛覆傳統交易軟體的秘密武器─創新選股下單「投資先生」App，便憑藉著強大的AI智能，上周五（25）日再獲頒「2018數位內容產品獎-年度最佳產品獎」，也是唯一得獎的券商軟體，無疑展現了元大證券在數位產品開發的深厚實力。

此次，在「2018數位內容產品獎-行動應用類」受到評審團隊青睞的「投資先生」App，不僅在App Store與Google Play創下上架一周內登上券商軟體第一名的紀錄，下載數也已突破16萬大關。「投資先生」APP主打創新的選股功能，採用AI智能選股技術，配合元大投顧專業團隊，篩選出每日即時的精選個股，並以富有特色的牛熊圖案區分多空市場，往下更細分為短期或中長期標的，提供投資人披沙揀金的策略選擇。

近期「投資先生」App再升級，其中進階篩選功能，讓投資人自訂選股條件，便利過濾出更符合操作風格與選股習慣的個股，以打造個人專屬策略王國。「投資先生」App同時支援生物辨識，無論臉部辨識、指紋登入都只需一秒，快速便利，不需記憶密碼或時常更換，有效降低密碼被竊或破解風險，保障客戶帳號與交易安全。

近幾年，元大證券積極翻轉品牌年輕化，幫助更多年輕人進入證券市場，擺脫市面的券商軟體較傳統、生硬的刻板印象，除了透過智能選股替新手投資人指點迷津，在「投資先生」App的介面設計上也下足苦功，不但取得了八項設計專利，首頁的快捷選單更設計Q版簡約的圖示做為按鈕，其他無論是選股、庫存的頁面，皆請設計師精心繪製了精緻的圖案放置在APP裡的各個角落，目的就是希望年輕人在使用「投資先生」App時，能夠體會到元大證券在推動品牌年輕化的用心與決心。

元大投資先生App獲2018數位內容產品獎 - 年度最佳產品。 圖／元大證券提供
元大投資先生App獲2018數位內容產品獎 - 年度最佳產品。 圖／元大證券提供
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