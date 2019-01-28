元大證「投資先生」秀AI科技 二度贏得數位內容產品獎

2019-01-28 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元大證券在Fintech領域深耕多年，繼去年榮獲經濟部工業局「2017數位內容產品獎-年度最佳產品獎」後，去（2018）年9月甫推出顛覆傳統交易軟體的秘密武器─創新選股下單「投資先生」App，便憑藉著強大的AI智能，上周五（25）日再獲頒「2018數位內容產品獎-年度最佳產品獎」，也是唯一得獎的券商軟體，無疑展現了元大證券在數位產品開發的深厚實力。

此次，在「2018數位內容產品獎-行動應用類」受到評審團隊青睞的「投資先生」App，不僅在App Store與Google Play創下上架一周內登上券商軟體第一名的紀錄，下載數也已突破16萬大關。「投資先生」APP主打創新的選股功能，採用AI智能選股技術，配合元大投顧專業團隊，篩選出每日即時的精選個股，並以富有特色的牛熊圖案區分多空市場，往下更細分為短期或中長期標的，提供投資人披沙揀金的策略選擇。

近期「投資先生」App再升級，其中進階篩選功能，讓投資人自訂選股條件，便利過濾出更符合操作風格與選股習慣的個股，以打造個人專屬策略王國。「投資先生」App同時支援生物辨識，無論臉部辨識、指紋登入都只需一秒，快速便利，不需記憶密碼或時常更換，有效降低密碼被竊或破解風險，保障客戶帳號與交易安全。