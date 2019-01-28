別再說「媽媽幫你存起來」 富邦證：啟發子女理財DNA

2019-01-28 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



示意圖。富邦證券提醒，子女參與理財的過程是一種學習，藉由每年的紅包理財，建立正確的金錢價值觀及處理財務的習慣，除了能累積投資經驗，也能從中強化理財動機，啟發理財DNA，別再只說媽媽幫妳存起來。 圖／ingimage 分享 facebook 農曆年間，總會有發紅包給孩子們的應景畫面，而有餘裕的家庭，更是「加碼」贈與，不會錯失每人每年的贈與免稅額。不管是紅包小財或高額贈與，也不論受贈人年齡大小，都有一樣的疑問：錢去了哪兒了？作了何種運用？是誰決定的？富邦證券提醒，子女參與理財的過程是一種學習，藉由每年的紅包理財，建立正確的金錢價值觀及處理財務的習慣，除了能累積投資經驗，也能從中強化理財動機，啟發理財DNA，所以千萬別再說：「媽媽幫你存起來」。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，很多家長對於子女理財這件事，存有三不的想法，即「不讓他知道」、「不讓他動到」、「不讓他花到」。背後的理由可能是擔心子女透露財富招來覬覦者，或者財富誘發子女享樂及物慾，養成好逸惡勞或眼高手低的扭曲價值觀；而父母強勢主導除了欲宣示主權外，其實也隱藏著對子女理財決策的不信任感，從而發展出各式各樣的干預方式，特別是以資訊隔離和財務代管等做法，試圖保護錢財。

父母的憂慮是可以被理解的，但弱化子女理財的必需性，如同營造無菌的環境，對理財欠缺經驗，忽略資金運用效率或複利效果，更讓子女對投資巿場一無所知，這對於高資產家庭來說是不可漠視的風險。子女長期認為自己是有名無實，無控制權也沒有使用權，也就認為事不關己。這個重要但不緊急的問題，究竟該用什麼樣的態度來面對這個問題，值得父母深思。

陳秋蘭表示，子女年紀輕輕就累積到高額資產，父母擔心是必然的，想要幫忙也是可以理解的。但在完全封鎖和完全開放間，仍存有斟酌的空間，不妨可參考以下的做法：

1. 介紹專家：把你認同的理財顧問介紹給孩子，讓他有請教的對象，也可以透過第三人把觀念傳遞給子女，有時子女反而比較容易接受。

2. 小試身手：設定一定金額讓子女自行決定投資標的。鼓勵子女擬定投資計畫書，敘明選定的理由，進場投資計劃及停損停利安排。為了避免每天看盤影響學業或工作，必要時也可以限制交易的方式。

3. 績效檢視：一定期間後檢視績效。若績效打敗指數或定存利率，可給予額外的獎勵；若不幸虧損，父母不妨替他承擔少部分的損失，避免過度保守只敢做定存。

陳秋蘭分享，有客戶回饋，原本子女對投資是毫無概念的，為了要選股票，就開始關心起產業與公司，閱讀書報，也與父母有更多的交流，這個過程是無價的。

也有客戶說，協助子女進行投資，從中觀察子女的學習態度和風險趨避的屬性，事後的績效檢視更是機會教育。還有客戶表示，不同孩子偏好不同的理財工具，結果必然不同，手足的投資經驗更可以成為借鏡。當然，父母在過程中不應過度下指導棋，也不應以績效為唯一的目標，投資經驗和金融知識的累積才是學習階段中最大的回報。