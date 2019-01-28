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八大金融機構 453個據點供民眾兌換新鈔

2019-01-28 10:10聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

春節將至，為了用新鈔票包紅包，沾喜氣。許多人一早就到台灣銀行排隊兌換新鈔，一位民眾一口氣換了10萬元一整疊的的百元新鈔。即日起至2月1日（周五），台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，共453個據點提供民眾兌換新鈔服務，民眾可多加利用。

春節將至，民眾喜愛拿著紅色的新鈔票包紅包，沾喜氣。記者黃義書/攝影
春節將至，民眾喜愛拿著紅色的新鈔票包紅包，沾喜氣。記者黃義書/攝影
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有人一口氣換了10萬元一整疊的百元新鈔。記者黃義書/攝影
有人一口氣換了10萬元一整疊的百元新鈔。記者黃義書/攝影
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