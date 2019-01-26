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富邦金謝年會 加碼13,000個紅包

2019-01-26 23:12聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

富邦金控今天舉行集團台北場謝年會，金控董事長蔡明興表示，去年有中美貿易戰等變數，是驚濤駭浪的一年，好在全體員工團結一致、精誠合作，讓富邦金連十年居獲利王，值得慶賀與欣慰，「謝謝大家的努力」。蔡明興最後也不忘期許富邦勇士隊及悍將隊能拿到總冠軍。

去年首度在尾牙發放電子紅包的富邦金控，今年的謝年會上再度發出13,000個「富邦M＋旺紅包」，今年更進一步利用升級技術，組建13,000超級大群，由集團董事長蔡明忠與蔡明興直接在群組中各自發出6,500個紅包，共計13,000萬個紅包同步接連發出，也引爆萬人滑手機瘋搶的畫面。

蔡明興表示，去年各子公司有非常傑出的表現，富邦銀行獲利不錯，在行動支付、數位金融業務上都邁出大步，包括投資Line Pay、Line Bank，希望未來在金融科技上持續領先同業。去年富邦人壽總保費創最高紀錄，富邦產險不但連39年市占第一，市占率達24％，朝25％的目標邁進。

富邦集團今天也宣布，將連續第三年捐贈創世基金會，共計捐贈1250萬元「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」活動，其中包括認捐寒士尾牙1500桌，以及500萬元植物人常年服務之用，希望能夠拋磚引玉，喚起大家對弱勢族群的關懷。

為了讓更多員工都能沾沾福氣「旺」一下，13,000個「富邦M＋旺紅包」，獎金則從88元、888元一路最高到8,888元，象徵全員一起發發發。兩波發放讓員工有雙重中獎的機率，運勢最旺的幸運兒有機會拼到兩封8,888元的旺紅包。

富邦集團台北場謝年會發出13,000個「富邦M+旺紅包」，最大旺紅包為8,888...
富邦集團台北場謝年會發出13,000個「富邦M+旺紅包」，最大旺紅包為8,888元。圖／富邦金提供
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富邦金控今天舉行集團台北場謝年會，金控董事長蔡明興表示，去年有中美貿易戰等變數，...
富邦金控今天舉行集團台北場謝年會，金控董事長蔡明興表示，去年有中美貿易戰等變數，是驚濤駭浪的一年，好在全體員工團結一致、精誠合作，讓富邦金連十年居獲利王，值得慶賀與欣慰，「謝謝大家的努力」。圖／富邦金提供
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富邦金控今天舉行集團台北場謝年會，席開1300桌，邀請到黃子佼主持，壓軸請到張惠...
富邦金控今天舉行集團台北場謝年會，席開1300桌，邀請到黃子佼主持，壓軸請到張惠妹演唱。圖／富邦金提供
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富邦金控董事長蔡明興期許富邦勇士隊及悍將隊能拿到總冠軍。由左至右為富邦悍將副領隊...
富邦金控董事長蔡明興期許富邦勇士隊及悍將隊能拿到總冠軍。由左至右為富邦悍將副領隊陳金鋒，顧問郭泰源及教練王建民。圖／富邦金提供
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富邦金控紅包蔡明興
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