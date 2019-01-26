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連10年居金控獲利王 富邦年終平均7個月

2019-01-26 20:53聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

富邦金控連10年蟬聯金控獲利王，今天舉行集團台北場謝年會，金控董事長蔡明興表示，今年員工年終獎金及加薪幅度可望維持去年水準，年終平均有7個月，績效表現好的主管級員工，可幾千萬元的年終；今年加薪幅度預估在3%左右，原則上希望每年都可以加薪。

富邦金集團尾牙台北場席開1300桌，由藝人黃子佼主持，並請歌手張惠妹壓軸演唱，南北兩場謝年會摸彩總獎金1200萬元，最大獎為20萬元現金。蔡明興表示，去年是驚濤駭浪的一年，謝謝員工一起努力，讓富邦金控蟬聯獲利王，各子公司都有非常傑出的表現。

針對今年景氣，蔡明興表示，中美貿易戰沒有落幕是，是今年很大的變數，還有升息的壓力等，「亂流還是不少」，還是要非常謹慎，不管是匯率、資本市場及景氣變動等，都是必須注意的風險。

蔡明興指出，壽險業的營運壓力一直都大，未來要繼續研究新的投資管道與避險的方法。去年富邦人壽多提了卅億元的準備金，今年規劃再提更多，以減少避險的支出。

蔡明興表示，去年其實多數壽險公司不是匯率操作虧損，而是避險成本及占比太高，未來除了將外匯價格變動準備金的資金池擴大、降低避險比例外，也會考慮多納入包括澳幣、新興市場貨幣，投資不用避險、匯率風險低，利率又高的國家。

他指出，富邦過去在新興市場投資的比率比較低、比較保守，但這些國家的債券、貨幣去年已跌得很多，會研究提高投資的比例，減少投資美金的比例。

富邦集團今天舉行台北場謝年會，主題為「正向力量 轉動新視界」，以電影為主軸，打造...
富邦集團今天舉行台北場謝年會，主題為「正向力量 轉動新視界」，以電影為主軸，打造出屬於富邦人的「奧斯卡盛會」，希望藉此盛會，感謝同仁們一年來的辛勞，並再次傳遞富邦「正向的力量」品牌精神。左為富邦集團董事長蔡明忠，右為富邦金控董事長蔡明興。記者沈婉玉／拍攝
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