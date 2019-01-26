富邦金董座蔡明興：員工年終平均七個月 最高領千萬

2019-01-26 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦集團2018年謝年會今（26）日晚間召開，金控董事長蔡明興受訪表示，今年員工平均年終獎金有七個月，最高有主管亦一舉拿到上千萬元以上，至於加薪大致維持去年3%左右幅度。

這次謝年會主題為「正向力量 轉動新視界」，蔡明興表示，2019年中美貿戰持續，壽險業面臨挑戰，富邦人壽將逢低加碼澳洲或是新興市場債及其他貨幣來因應。

蔡明興致詞時表示，去年是驚淘駭浪、非常動盪的一年，希望大家團結一致精誠合作，連十年蟬連榮登金控獲利王寶座，「十年是非常長的時期」，去年富邦金控營收也首度入選財星500強，位居全球第479位。蔡明興說感到欣慰。

展望2019年，蔡明興希望每一年都愈來愈好，今年也不例外，會繼續努力，目標「是希望比2018年來得好」。

不過中美貿易戰沒有落幕是最大變數，另外升息壓力等，簡言之要非常謹慎，「亂流還是不少」。

匯率與資本市場、景氣變動等等都是風險，壽險業營運壓力一直都大，新的投資管道與避險方法，還要繼續研究，尤其針對台美利差已擴大，從平均100~150bp基本點提高到超過300bp，去年12月人壽自己多提30億元外匯準備金，今年規畫要提更多，減少避險的支出。

長期來說要把準備金擴大，有損失時來抵，新錢方面，續期保費進來不會再出去，也打算投資一些國家、匯率不用避險或成本低高利率的國家，考慮新興市場或澳洲，富邦過去在新興市場投資比率比較低，較保守，去年已跌得很多，現在亞洲這塊提高這方面的比例，減少投資美金的比例。

同時針對繁榮南台灣計畫方面，蔡明興表示，富邦金子公司富邦人壽去年斥資78.78億元權利金，取得「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權開發經營權，最近才跟日本三菱集團簽約，總開發計畫上看400億元，擬興建42層複合式商業大樓，結合娛樂、百貨、旅館，今年底將動工，最快四年後2022年可以完工。

2018年富邦集團謝年會主題為「正向力量 轉動新視界」，以電影為主軸，打造出屬於富邦人的「奧斯卡盛會」，希望藉此盛會，再次傳遞富邦「正向的力量」品牌精神。

2018年富邦集團謝年會依往例在高雄、台北各舉辦一場。高雄場已於1月12日在高雄展覽館舉辦，約3,000人；台北場於2019年1月26日在南港展覽館舉辦，參與人數逾1萬3,000人，兩場席開共1,500多桌。