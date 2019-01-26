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富邦捐1250萬 辦1500桌寒士尾牙、助植物人常年服務

2019-01-26 15:11經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

歲末年終之際，富邦集團發揮人飢己飢的精神，今（26）日宣布，將連續第三年捐贈創世基金會，共計捐贈1,250萬元「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」活動，其中包括認捐寒士尾牙1,500桌，以及500萬元植物人常年服務之用，希望能夠拋磚引玉，喚起大家對弱勢族群的關懷。

富邦集團董事長蔡明忠表示，創世基金會將於1月27日舉辦「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」，透過外界的捐款認桌來提供遭逢不幸的植物人家庭、街友、獨居長輩、弱勢單親媽媽，以及三餐不繼的寒士享用一餐豐盛的暖食。

今年在活動前夕創世基金會的募款還未達成目標，富邦集團（包括富邦慈善基金會）繼去年捐出950萬元，今年決定加碼捐出1,250萬元，其中包括750萬元認捐1,500桌寒士尾牙，以及500萬元植物人常年服務，希望藉此邀集更多社會大眾一起來發揮愛心、共襄盛舉。

富邦集團表示，2018富邦集團高雄場謝年會已於1月12日舉辦，台北場即將在今日登場，透過謝年會來感謝全體同仁過去一年的辛勤付出；而在富邦同仁享受豐盛尾牙宴之際，今年也認捐1,500桌的寒士尾牙宴，希望讓街友寒士等弱勢朋友同樣感受過年團圓的溫馨氣氛，好好享用一餐暖食。這份暖食，也代表富邦集團具體落實「與社會共好」的公益理念，正向轉動世界。　　　　　　

長期以來，富邦集團透過旗下四大基金會深耕公益領域，並自許為社會發電機，落實飲水思源的精神。其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位，自1988年成立以來已逾30年，長期秉持著「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的理念，以公益為使命。

未來，將持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，傳遞滿滿正向的力量。

富邦植物人尾牙
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