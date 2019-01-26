沒空拜財神 可至凱基銀抽三大財神加持發財水

2019-01-26 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



至凱基銀行交易，可抽全台三大財神加持發財水。圖／凱基銀行提供 分享 facebook 農曆新年即將到來，有些銀行會自製發財水在銀行金庫過夜，以沾取金庫的財氣。今年凱基銀行心意十足，將從金庫取出的發財水及招財錢母，派專人遶境北中南三大財神廟聚集財氣，限量16888瓶贈送給客戶。

即日起至108年2月27日，到全台凱基銀行分行交易，即可參加「凱基財神抽籤運」，有機會獲贈發財水、招財錢母，還有外幣兌換優惠、房貸開辦費減免等多項農曆年限定好禮。

為與客戶一同喜迎金豬年，凱基銀行特別舉行「凱基財神抽籤運」歡慶活動，並預備限量財神加持發財水及招財錢母，作為抽獎贈禮，邀請客戶來感受新年歡慶氣氛。

數十公斤重的錢母與待祈福加持的礦泉水，從凱基銀行台北總行的金庫出發，由北中南十數位同仁前往北中南「中和烘爐地」、「南投紫南宮」、「高雄關帝廟」等三大財神廟，代客戶按民間習俗循古禮過香爐、虔誠祈福，希望能把銀行的財氣和福氣分享給客戶。

有趣的是，為妥善保管發財水及招財錢母，凱基銀行還特別找尋空間上鎖存放，就像積極守護貴賓財富一般嚴密看守。即日起派送到全省分行，其中大台北區的民生分行與三重分行、南區的台南分行與左營分行，還分別加碼一箱紫南宮發財水致贈財富管理貴賓。

「凱基財神抽籤運」活動即日起至108年2月27日，於凱基銀行全台54家分行展開，活動期間內只要完成任一項交易，就能參加抽獎。「凱基財神抽籤運」共預備10萬個抽獎好禮，除了發財水外，還包含美金與人民幣換匯加減碼優惠、房貸開辦費優惠、免費咖啡等多項好禮。

凱基銀行建議正在思考年終獎金理財的客戶，不妨趁此活動期間辦理台外幣優惠定存，新臺幣天期可達15個月，年利率最高達1.28%，美金與人民幣12個月天期的年利率最高3.2%。若參加「凱基財神抽籤運」幸運抽到換匯優惠，還能再享美金與人民幣的加減碼，開春博得利上加利。