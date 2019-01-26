年前至第一銀行辦指定業務 有機會拿到祈福米、錢母

2019-01-26 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



第一銀行贈送限量「花開富貴祈福米」及「金豬聚財發財錢母」。圖／第一銀行提供 分享 facebook 第一銀行為慶祝120週年行慶，同時迎接農曆春節到來，特別準備「花開富貴祈福米」及「金豬聚財發財錢母」贈送客戶，不但增添年節喜氣，也祝福客戶迎春接財神，贏得好彩頭。

為邀請客戶共同歡慶第一銀行120週年，民眾只要至第一銀行分行洽辦業務，就可以將花開富貴祈福米或金豬聚財發財錢母帶回家，數量有限送完為止。

有別於部分銀行贈送「平安水」，第一銀行今年特製限量五萬五千份的「花開富貴祈福米」，嚴選台灣在地好山好水蘊育出的台東關山米。

「花開富貴祈福米」外觀以象徵堅忍不拔的國花－梅花為主要圖騰，加上鑲有金邊的「福」字春聯，再搭配充滿喜氣的大紅、大金等元素設計，象徵金玉滿堂、五福臨門。

接著選定吉日吉時，先經過第一銀行金庫加持，再透過銀行員工的祈願祝福，才將「花開富貴祈福米」送到客戶手中。

客戶帶回家可放在家中財位或者辦公桌，就可帶來金銀滿庫，迎來好財運；另外可將「花開富貴祈福米」放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點「花開富貴祈福米」與自家米飯一起烹煮食用，也能招來一整年的福氣、財氣強強滾。

即日起至2月19日，手機下載第一銀行「第e行動」App或「iLEO」APP，同時加入第一銀行Line官方帳號成為第一好友，且對帳單之寄送方式為電子郵件，並至第一銀行辦理指定業務者，即可將「花開富貴祈福米」帶回家。

另第一銀行「金豬聚財發財錢母」已挑選吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，庇佑持有錢母的企業主們事業蒸蒸日上、大展鴻圖，職場上班族則能工作順遂、升官發財。

歡迎至第一銀行洽辦個人貸款之民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，在新的一年金豬聚財擁萬金。