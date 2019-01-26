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想要「時時發」 銀行備開運水第48天喝

2019-01-26 13:47聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財神加持「發財金」、金庫能量「開運水」，台新銀金豬年加碼送客戶好財運。圖／台新銀...
財神加持「發財金」、金庫能量「開運水」，台新銀金豬年加碼送客戶好財運。圖／台新銀行提供
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農曆春節的腳步愈來愈近，為迎接新年，一般民眾除了辦年貨、居家大掃除外，也會參考民間習俗準備一些吉祥物擺放在家中，希望為來年帶來好運與財富。在民間習俗中，銀行象徵聚財，而水也是代表財，因此，春節前很多民眾會到銀行取水回家擺放，希望在新的一年蓄集好財運。

財神加持「發財金」、金庫能量「開運水」，台新銀金豬年加碼送客戶好財運。圖／台新銀...
財神加持「發財金」、金庫能量「開運水」，台新銀金豬年加碼送客戶好財運。圖／台新銀行提供
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因應民眾的需求，近年來國內多家銀行在春節前會準備「發財水」贈送客戶，貼心的安排非常受到民眾歡迎。

台新銀行還特別準備經廟宇誦經加持的「發財金」贈送客戶，即日起於台新銀行全台101家分行新開戶或是財富管理客戶可獲得「開運水」、「發財金」。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行為客戶準備的「開運水」，早在數日前就挑選吉日吉時放入金庫，讓水先吸收滿滿的財氣後再贈送客戶；而連續第九年為客戶準備的「發財金」，也是在吉日分別送到北部的金山財神廟，及南部的北港朝天宮誦經加持。

史筱平建議，民眾拿到開運水除了放在家中財位外，也可在象徵「時時發」的第48天開啟飲用，或倒入家中飲水設備與家人共享，幫全家人一年的好運、財運加分。

由於民眾對於以生肖為主題發行的金銀紀念幣認知度高，為服務民眾，台新銀行今年持續與大洋金幣合作，提供系列金銀紀念幣供選購；迎接金豬年除了有豬年金銀幣外，更有造型特殊的扇形金銀紀念套幣，還有色彩絢麗的彩色金銀幣，這些特殊的造型金銀幣，可滿足民眾多元的收藏需求。

台新發財金開運
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