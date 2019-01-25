LINE Pay在台首推行動支付收款機 為純網銀暖身

2019-01-25 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



LINE 為純網銀LINE BANK暖身，今（25）日大動作宣布引進LINE Pay mini行動支付收款機登台，要打造台灣的支付生態圈！與日本樂天比拚，兩個外資體系誰可以搶到純網銀執照，市場關注。

今年LINE Pay還會開放會員點數回饋平台，申辦的商戶可以使用LINE Points作為消費回饋，LINE Pay要擴大台灣點數經濟圈雄心壯志明顯。

LINE Pay mini行動支付收款機鎖定企業商家的支付系統，以類似銀行pos機方式，但專門提供LINE Pay四種付款方式。

未來民眾持有手機，靠近機台，就可以完成LINE Pay綁定信用卡、LINE Pay一卡通帳戶、LINE Points點數以及iPass一卡通票卡四種支付方式，只要將手機靠近機台，就可以用NFC感應並開啟支付流程。

為什麼推出LINE Pay mini行動支付收款機？

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝今日指出，LINE Pay希望在台灣打造生態圈，透過發行LINE Pay mini，就是要深化LINE Pay在台灣行動支付生態圈的連結，並還要給商戶一個現成可用的行銷平台。

商家如果在今年8月底以前申請LINE Pay mini，前6個月免每月300元的月租費，民眾透過LINE Pay mini付款，可以獲得LINE Points 3％點數回饋，回饋無上限，就是要幫商戶吸引更多來客。

誰適合用LINE Pay mini行動支付收款機？

LINE Pay mini機器類似銀行的刷卡機，那商戶為何要再付錢多租一台支付機器？吳孟芝認為，台灣小型店家、路邊攤很適合這台機器，商家如果租用機器，可以獲得行銷，目前LINE Pay已經累積超過500萬個用戶，LINE Pay一卡通帳戶更是台灣使用者人數最多的電子支付工具，上線1個月就擁有56萬會員數。