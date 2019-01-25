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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

北富銀M+旺紅包 已成功發送232萬包破12億

2019-01-25 19:03經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

農曆春節是發紅包旺季，北富銀與台灣大哥大攜手推出的「富邦M+旺紅包」，近期總收發金額持續飆新高，為農曆年電子紅包熱潮率先暖身。截至目前為止，富邦M+旺紅包已成功發送超過232萬個旺紅包，總金額突破新台幣12.1億元。

北富銀今宣布，自1月30日至2月1日提供存戶提領兌換新鈔。而每年開市最受注目的發財水，為因應去年客戶瘋搶的盛況，今年北富銀特別再加碼8,000瓶，總計要發出36,888瓶「金豬轉運發財水」，讓客戶金豬年的一開始就鴻運當頭發發發。

北富銀表示，所有的「金豬轉運發財水」瓶身是以外型圓滿、象徵財富與福氣的小豬為主角，祝福客戶金豬年財運通達、諸事吉祥！並將在春節假期前〝入住〞各分行的金庫，接受金庫加持，自2月11開工日起，凡客戶至分行辦理業務即可免費索取。

農曆春節連假，拜年、親朋好友餐敘等機會增加，揪親朋好友建立群組，發紅包、搶紅包，聯繫感情、炒熱氣氛就靠富邦M+旺紅包。即日起至2月11日，北富銀舉辦「富邦旺紅包 財神來報到」活動，只要活動期間透過M+揪團成立群組，並於群組中一次發送8個紅包(含)以上，不限金額、不限紅包種類就能抽紅包，最高可獲新台幣888元。

北富銀2月11日開工日起，全台127家分行免費贈送來行辦理業務客戶「金豬轉運發財...
北富銀2月11日開工日起，全台127家分行免費贈送來行辦理業務客戶「金豬轉運發財水」，全台限量36,888瓶。/北富銀提供。
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紅包北富銀富邦
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