北富銀M+旺紅包 已成功發送232萬包破12億

2019-01-25 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



農曆春節是發紅包旺季，北富銀與台灣大哥大攜手推出的「富邦M+旺紅包」，近期總收發金額持續飆新高，為農曆年電子紅包熱潮率先暖身。截至目前為止，富邦M+旺紅包已成功發送超過232萬個旺紅包，總金額突破新台幣12.1億元。

北富銀今宣布，自1月30日至2月1日提供存戶提領兌換新鈔。而每年開市最受注目的發財水，為因應去年客戶瘋搶的盛況，今年北富銀特別再加碼8,000瓶，總計要發出36,888瓶「金豬轉運發財水」，讓客戶金豬年的一開始就鴻運當頭發發發。

北富銀表示，所有的「金豬轉運發財水」瓶身是以外型圓滿、象徵財富與福氣的小豬為主角，祝福客戶金豬年財運通達、諸事吉祥！並將在春節假期前〝入住〞各分行的金庫，接受金庫加持，自2月11開工日起，凡客戶至分行辦理業務即可免費索取。