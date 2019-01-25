LINE Pay mini來台 挺商戶活絡會員經濟

2019-01-25 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



LINE旗下行動支付服務LINE Pay積極為用戶拓展多元支付方式，去2018年底成為台灣最多人使用、最常使用的行動支付工具；今天發表2019年發展重點，一口氣發表「LINE Pay mini行動支付收款機」（簡稱「LINE Pay mini」）、「合作通路」全新改版、「我的優惠券」、LINE Pay會員點數回饋平台四項支持商戶活絡會員經濟的計畫。將深化產業生態連結。

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示，從2015年開展服務至今，LINE Pay已累計超過500萬戶，全台超過11萬個支付據點；而「LINE Pay一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才4個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

丁雄注表示，LINE Pay團隊今年將以「Do More with LINE Pay」為出發點，致力滿足商戶及用戶端的需求，過去LINE Pay以開拓多元支付方式與LINE Points回饋等誘因吸引消費者使用，今年LINE Pay的發展重點將是為各式商戶提供更多支援，以LINE Pay mini搭配輔銷機制帶動商戶與用戶間會員經濟的雙向正循環。

LINE Pay同時宣布推出「LINE Pay 星巴克星意禮」、「我的會員卡」兩項全新功能，透過全方位行動支付體驗拉近商戶與用戶間的距離。

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，今年引進LINE Pay mini是為了深化LINE Pay在台灣行動支付生態圈的連結，拉近商戶與用戶距離的關鍵一步；這台行動支付收款機除了整合不同的支付方式，附帶許多加值服務，給商戶一個現成可用的行銷平台，協助商戶以活潑有趣的行銷活動促進顧客忠誠度，活絡會員經濟。

LINE Pay mini行動支付收款機有三大特色：

1.店家無須串接POS系統，即開即用；

2. 機台體積輕巧，不須插線，不限於櫃台結帳，可在桌邊結帳，如同一台「行動收款機」；

3. LINE Pay mini以用戶掃描QR code支付，支援「LINE Pay綁定信用卡」、「LINE Pay 一卡通帳戶」、「LINE Points點數」，以及「iPASS一卡通票卡」共四種付款方式，此外，只要將手機靠近機台就能用NFC感應並開啟支付流程。