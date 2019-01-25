凱基證券 獲櫃買中心E​TF交易及權證競賽多項大獎

2019-01-25 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



櫃檯買賣中心日前舉辦「證券商ETF交易及權證競賽」頒獎典禮，凱基證券榮獲ETF獎勵活動「E門豪傑獎」第一名、權證造市競賽的「權力出擊」第二名及「權面突破」第三名。

凱基證券指出，幫助投資人可以有效運用投資工具，創造多元獲利的契機，是凱基證券的服務重點之一，未來將更積極推動相關業務，提供投資人更優質且全面的服務內容。

凱基證券致力推廣ETF交易，除了提供與投資人需求零距離的全方面理財服務，更響應主管機關政策積極參與ETF造市，連續多年奪得台灣證券交易所證券經紀商ETF交易競賽的「卓越貢獻獎」冠軍，2018年度更拿下「國際連結獎」及「臺股ETF流動量提供者造市獎」的殊榮。

凱基證券此次亦榮獲權證造市競賽之獎項，衍生性金融商品部副總郭玉瑩表示，凱基證券權證業務秉持維持優良且穩定的造市品質，提供投資人良好的體驗，為讓投資人買賣權證更安心，領先同業於「凱基權證網」揭露公開透明的凱基權證資訊。

今年網頁再進化，從投資人的角度出發，提供簡易搜尋的貼心服務，凱基教室專區則持續新增多樣化內容，提供各種不同面向的學習，幫助投資人有效運用權證，創造多元獲利的契機。