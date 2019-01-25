元大證券 獲頒財資雜誌2018年三大獎

2019-01-25 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



新春伊始，元大證券即榮獲《財資雜誌》頒發2018年國家3A獎（Triple A Country Awards 2018）的「台灣最佳法人服務金融機構」（Best Corporate and Institutional Adviser–Taiwan (Domestic)）、「台灣最佳股票投資顧問」（Best Equity Adviser–Taiwan）和「台灣最佳台債投資顧問」（Best Bond Adviser (NT Dollar)–Taiwan） ，延續上一年的氣勢，元大證券再次勇奪三大獎！

元大證券已連續兩年獲頒「台灣最佳股票投資顧問」，並且連續三年榮獲「台灣最佳法人服務金融機構」與「台灣最佳台債投資顧問」殊榮，顯示元大證券擁有的不只是實力堅強金融服務團隊，更在各種金融項目如經紀業務、投資銀行、財富管理、債券及股權衍生性商品等皆有傑出專業表現。

根據統計，去（2018）年市場股權承銷總金額（含ECB）接近新台幣千億元，元大證券總承銷金額為新台幣208億元，市占率超過2成，其中所承銷的是方電訊創造了近4倍超額認購，中籤率只有1.27%，為2018年櫃買市場承銷金額第一大的掛牌案。