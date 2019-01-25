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康和證獲2018年度上櫃權證「權民愛戴獎」第三名

2019-01-25 11:41經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

康和證券獲頒櫃買中心「2018年度上櫃權證競賽--權民愛戴獎」第三名，由執行副總...
康和證券獲頒櫃買中心「2018年度上櫃權證競賽--權民愛戴獎」第三名，由執行副總曾豊國（前排左）代表領獎。 圖／康和證券提供
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康和證券耕耘權證市場再獲肯定，在上櫃權證的交易量穩定成長，榮獲櫃檯買賣中心頒發「權民愛戴獎」第三名。康和證券表示，近年來致力改善權證造市系統與提升造市品質，期待能讓投資人增加對康和權證的熟悉度。

未來將持續強化客戶服務，提供讓投資人長期信賴的權證投資工具與環境，成為最能夠為客戶創造價值的券商。這是康和證券第二次在權證項目得到主管機關的肯定與市場的認同，顯示康和過去數年在新金融商品領域的投入，已逐漸開花結果。

櫃買中心昨（25）日舉行「2018年度上櫃權證競賽獎勵活動」頒獎典禮，共有九家券商獲得12個獎項。首次獲獎的康和證券，憑藉著受託買賣累計成交金額的實績，拿下「權民愛戴獎」第三名。

「權民愛戴獎」為今年新增獎項，針對各證券經紀商營業據點於競賽期間（2018年6月1日至11月30日）的6個月當中，上櫃權證受託買賣累計成交金額，依照累計成交金額高低排序取前三名。

根據櫃買中心統計，2018年11月底的上櫃權證總發行檔數與總發行金額已雙雙突破2017年全年紀錄，顯示上櫃權證市場在權證發行人與證券經紀商的共同努力下，逐步展現成效。

康和證券近年不遺餘力推廣權證商品，亦認真經營客戶，無論是發行市場的初試啼聲，或者是透過網站及全省各分公司辦理對投資人的權證講座及教育訓練

，從產品面及服務面逐步累積客戶認同並得到市場好評，成功吸引新客戶在康和證券交易。

櫃買中心
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