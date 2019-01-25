行動交易機LINE Pay mini亮相 每筆消費3％點數回饋

2019-01-25 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



LINE Pay擴大今年在台支付業務，推出輕巧的無線終端結帳設備LINE Pay mini，希望擴大台灣的行動支付的使用，並強化商店的會員經濟。為鼓勵使用LINE Pay mini消費，即日起到明年2月29日，每筆LINE Pay mini消費都有3%點數回饋。

商家申請使用LINE Pay mini，每月月租300元，新申辦戶前六個月免月租費，希望以低門檻吸引店家廣泛加入。

LINE Pay 台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，LINE Pay mini有多項優點，可以讓消費者掃碼支付，但由店家輸入金額避免錯誤；輕巧可做桌邊結帳；安裝在店家後不用串接POS，隨時可用；採用這台機器，可以使用LINE Pay各種交易方式（信用卡、點數、一卡通帳戶餘額）；也支援NFC的各種支付。

每一台LINE Pay mini的店家，還會同時得到許多LINE周邊商品支援，吸引用戶很快知道店家支援 LINE Pay付款與專屬優惠。