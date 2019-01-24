母以子貴 永達今年拚登兩岸營收百億企業

2019-01-24 21:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣保經業龍頭永達西進大陸七年繳出亮麗成績，去年台灣與大陸的營收合計約新台幣95億元，今年預估光是大陸部分就會超過100億元，推升永達保經明年每股稅前盈餘有機會上衝10元。

永達保經24日舉行年終媒體餐敘，董事長吳文永分享大陸經營之道。永達在台灣以MDRT(百萬圓桌協會)模式竄起，1,600多位正職業務員，每四人就有一人有過MDRT資格；大陸部分才起步沒多久，6,500多位正職業務員，已是每七人就有一人有過MDRT資格。

吳文永說，永達保經攻陸的成功關鍵，除了把台灣的MDRT模式推廣到大陸，另就是其獨創的組織利益世襲制度，而且是讓利很大、比率高達50%。發展組織的業務員，無論在職身故或退休，只要組織還有利益，其繼承人(直系親屬或配偶)，無論過了幾代，都可以一直領下去。

吳文永2011年以個人名義參股大陸的永達理保經公司，隨著金管會開放國內保經公司登陸，永達保經2014年獲准參股永達理24.9%，獲准參股當年，永達理已經損益兩平，且在2016年獲利超越台灣。

永達理2016與17年均全數配發現金股利，合計貢獻母公司永達保經約新台幣2.3億元，因今年預計擴增股本從人民幣8,000萬至2億元，擬採部分股票、部分現金的配發方式。

吳文永說，永達理去年稅後純益約人民幣1.8億元，其中一部份將盈餘轉增資來擴增永達理的股本。永達理目前在大陸已有16間分公司、44個營業據點，最近還會加開石家莊分公司、常州營業部支部，今年分公司目標17個、營業據點55個。