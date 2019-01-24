永達保經西進有成 廣召業務菁英

2019-01-24 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



永達保經董事長吳文永24日表示，永達西進有成，挾著複製成功的平台、完善的業務制度，今年將對各行業的業務菁英廣下英雄帖，邀請加入永達保經的行列。

永達保經總經理陳慶鴻也說，永達擁有優質又先進的創業平台、大數據的經營管理系統、完善的業務制度，優渥的獎金，並提供理賠訴訟保證書、二訪禮，作為業務進行客戶服務的有力支持，希望吸引眾多優秀的業務菁英來此，勇於作大夢成就自己的成功，達到名利雙收。

永達保經更首創世襲制度，在職身故或達退休資格時，組織利益的50%可以繼承或世襲給下一代。

永達轉投資持股達24.9%的大陸永達理保經，今年成立邁入第八年，由於西進策略奏效，再加上複製成功的平台及MDRT導師制的雙效加乘，2018年分期繳新契約保費收入達人民幣14.9億元、主管人力達6,150人、百萬圓桌(MDRT)會員人數已完成831位、13個月繼續率達97%。

永達理呈現穩定快速發展，於對岸已設有16家分公司及44個營業據點，分別位於北京、天津、山東濟南、山東青島、河南、江蘇、蘇州、上海、杭州、寧波、四川、湖北、福建、廣州、深圳、哈爾濱。

吳文永表示，MDRT是永達業務菁英血液中的DNA，也是永達成功的秘訣。2018年雖然市場不佳，永達理保經的業務代表取得MDRT人數依然大幅成長，MDRT密度仍有140‰，也就是說平均每七個人就有一位MDRT。

挾著MDRT品牌優勢及人才西進，2019年大陸永達理目標：分期繳新契約保費人民幣25億元、13個月保單繼續率97%、主管人力1萬人及1,600位MDRT，將增設河北石家莊分公司成為第17家分公司，營業據點也將達到55個點。