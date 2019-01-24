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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

外資去年淨匯出破百億、十年最高 央行回應了

2019-01-24 20:19經濟日報 記者陳美君╱即時報導

外資去（2018）年大舉匯出逾百億美元，為國際金融海嘯以來、十年最大，並終結連六年淨匯入，不僅衝擊台股表現，更使國內資金水位驟降。中央銀行今（24）日公布，去年12月的M2年增率跌至3.07%，為近六年新低，但央行官員強調，M2的日平均餘額還有44兆元，顯示國內資金仍屬充裕。

央行發布去年12月金融情況，因活期儲蓄存款成長增加，M1B年增率上漲為5.69%，而外資轉呈淨匯出，使M2年增率略降為3.07%。去年全年，M1B年增率及M2平均年增率分別為5.32%及3.52%。

央行經研處副處長吳懿娟指出，去年11月，外資淨匯入21.5億美元，到了12月，轉呈淨匯出16.17億美元；據統計，去年全年，外資累計淨匯出103億美元，為2009年以來、十年最大。

逾十年來，外資多數都呈淨匯入，只有2008、2011、2018這三年為淨匯出，2008年全球金融海嘯，外資全年匯出128億美元，2011年歐債危機，外資淨匯出97.9億美元，去年則是美中爆發貿易衝突，導致外資大舉出走。

吳懿娟坦言，外資大舉匯出，確實會使國內資金水位降溫，也是M2年增率跌跌不休的主因，但她不忘信心喊話，強調M2的日平均餘額還有44兆元，M1B餘額也有17.5兆元，顯示國內資金仍舊非常充裕，足以支應經濟活動所需。

央行每月公布的貨幣總計數有三種，包括M1A、M1B和M2，三者間的關係，有如「同心圓」。

同心圓的最內圈為M1A，包括民眾口袋的錢，加上支票存款及活期存款的總和；M1A的外面一圈是M1B，就是M1A，再加上活期儲蓄存款，因貨幣組成自由度高，M1B被視為股市資金動能指標。

M1B加上定存、外幣存款及郵政儲金等準貨幣，就是廣義貨幣總計數M2。央行貨幣政策以M2為主要觀察及控制指標。

外資央行
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