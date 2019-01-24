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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

財政部核釋 買賣外國政府債券停徵證交稅

2019-01-24 19:45經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部今（24）日核釋，自去（2018）年4月3日起至2026年12月31日止，買賣外幣計價外國政府債券暫停徵證券交易稅

財政部賦稅署副署長吳蓮英表示，金管會自去年4月3日起開放買賣外幣計價外國政府債券，目前僅一檔卡達政府的專業板國際債來台上市，由於屬首次發行，不課稅，因此沒有退稅問題。

卡達政府發行的專業板國際債券，為目前台灣國際債券市場發行金額最大案件，也是專業板國際債券第一檔國家主權債。

吳蓮英指出，為促進我國債券市場競爭力，財政部核釋買賣經主管機關核定在中華民國境內公開募集及發行的外幣計價外國政府債券，比照證券交易稅條例第2條之1第1項規定，暫停徵證券交易稅。

證券交易稅條例第2條之1第1項規定，為活絡債券市場，協助企業籌資及促進資本市場發展，自2010年1月1日起至2026年12月31日止暫停徵公司債及金融債券的證券交易稅。

吳蓮英說，外國發行人在中華民國境內募集與發行僅銷售予專業投資人的外幣計價政府債券性質與公司債及金融債券類同，在維持租稅公平基礎下，停徵證券交易稅，可增進外國政府來台發行國際債券意願，活絡債券市場，對促進資本市場發展有所助益，並擴大我國債券市場的規模與種類，契合證交稅條例暫停徵公司債及金融債券證券交易稅，以活絡債券市場及促進資本市場發展的立法目的。

債券交易稅公司債
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