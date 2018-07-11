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瑪莉亞颱風「登陸」 路牌壓死人、路燈爆炸災情慘

影／中美貿易戰 分析師:再加劇產業恐無一倖免

2018-07-11 19:34經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

中美貿易大戰再度升級，美國政府公佈2000億美元的加徵關稅清單，衝擊全球股市，今(11)日台股開盤開低走低，最終大盤下跌80點，收在10676點。分析師認為，近期全球股市處於高檔，碰上利空消息便大幅回檔，倘若未來貿易戰再加劇，各產業恐怕無一倖免。

台股貿易戰

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