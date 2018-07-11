起飛前4到6小時內公告取消或延誤 旅遊不便險才賠

2018-07-11 05:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



瑪莉亞颱風來襲，多個國際航班已確定取消。小明本來今天(11日)一早要飛新加坡，但他預定搭乘的航班，早一天就宣布取消，讓他行程全數亂了套。若小明事先已投保「旅遊不便險」，「自台灣出發的航班延誤或取消」是否可申請理賠？

Money101金融產品比較網表示，部分產險公司針對「台灣出發航班」，也可理賠班機取消或延誤，但關鍵在產險公司會限制在「起飛時間4到6小時內公告取消或延誤才算」。由於瑪莉亞來勢洶洶，許多航空公司「早在10個小時」前就公告，旅客不用跑到機場才知道取消，就不符合申請理賠條件，小明也只好摸摸鼻子認了。

Money101.com.tw台灣董事總經理周純如表示，因為天氣惡劣、天災、機械故障等因素，導致「行 (旅)程延誤、班機延誤」，雖屬旅遊不便險承保範圍，但啟動「理賠」條件還有3大關鍵；(1)延誤多少小時才符合保單規定的「延誤標準」，(2)班機延誤的所在地「為台灣境內或境外」，(3)預定起飛的航班何時公告取消、延誤。

Money101.com.tw金融產品比較網分析13家產險公司「網路投保」旅遊不便險條款發現；若針對「班機延誤時間」，各家產險公司的延誤標準大致為3、4、6小時不等。明台產險的旅遊不更險，因颱風導致班機延誤「3小時」即啟動理賠，是市售「延誤時數最短的保單，理賠金額為每延誤3小時獲3000元定額給付，每次最高理賠6000元；「延誤4小時」可理賠的公司有「台產、富邦產、新安東京海上、台壽保產險、國泰產險、新光產、和泰產、兆豐產、南山產、美商安達、華南產險」等，其中國泰產的夏日限期方案，符合理賠條件可獲定額1萬元理賠金。新安東京海上產險則以實際支付旅程延誤所產生的「開銷發票」為依據，最高可賠2萬元。

其次、就是「班機延誤所在地」。此次瑪莉亞強颱，許多航空取消「自台灣、沖繩、大阪」出發的航班或延後。周純如說，當延誤、取消的航班，發生在「境外(沖繩、大阪)」，因為屬於「海外旅行期間」，即被保險人出境後，「尚未入境台灣海關」的期間，可申請理賠。

不過，多數產險公司，針對「台灣出發航班延誤或取消都不賠」。根據Money101金融網調查，僅美商安達、國泰產及新安東京、台灣產物的旅遊不便險，針對「台灣出發航班」也視為符合旅遊不便險保障範圍。但周純如說，消費者還得仔細確認「第3個關鍵」，即航空公司公告班機延誤、取消的「時間」。以安達產險為例，「班機延誤」除要符合延誤4小時以上，還必須符合「預定起飛時間4小時內公告取消或延誤」。但這次因應瑪莉亞颱風，許多航空公司早在10個小時前就公告不飛了，就不符合理賠條件。

另提醒消費者，若旅客行程遭延誤，應向航空公司索取班機延誤證明，理賠時，要提供登機證影本、延誤班機明細 (包括原班機及轉機日期及時間)、費用收據正本等文件。

另外，針對投保「旅行平安險」。新安東京海上產險發言人、副總呂文泉表示，保戶可選「全餐或套餐」，「全餐」包括「旅行平安險、傷害醫療險、個人賠償責任險、旅行不便險、海外突發疾病、緊急

救援費用保險」6合1組合。「套餐」則可因應多元出國目的，依不同需求選擇不保險彈性搭配。

呂文泉說，旅平險「全餐」幾乎涵蓋旅遊時發生醫療、意外的保障項目，一次購足相當方便。根據新安東京海上保戶投保旅平險大數據顯示，近7成保戶，會選擇投保「全餐型」個人旅行綜合險。