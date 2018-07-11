他34歲掌台灣最大保經公司 拚下半年上興櫃

2018-07-11 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



業務部隊與新契約保費(FYP)銷售金額均居國內保經界第一的公勝保險經紀人公司，周二(10日)宣布總經理一職，由執行副總蔡聖威升任。此舉除宣告企業二代正式接班，也為下半年力拚登錄興櫃，拉開序幕。

國內有300多家保經公司，公勝保經的業務員登錄人數約3,700人、去年經手的初年度保費65億元，雙雙高居國內保經業第一。公勝總經理原是蔡聖威的母親李雯蕙，交棒給長子後，她將轉任公勝財顧副董事長。

1984年次、現年34歲的蔡聖威，10日升任總經理後，創下國內大型保經公司最年輕總座的紀錄。

他表示，東華經濟系、中山財管所畢業後，就以總經理特助身份，進到公勝保經學習，今年是第十年，也是父母親創辦公勝保經第25周年，別具意義。

展望未來，他希望帶領公勝保經成為國內保經界的標竿企業，且已著手規劃公勝保經下半年登錄興櫃。公勝保經若能順利登錄興櫃，將是繼台名保經之後，國內第二家掛牌上市櫃的保經公司。