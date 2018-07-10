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李勝彥出新書，彭淮南寫序、楊金龍到場

2018-07-10 23:55經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台北大學亞洲研究中心榮譽顧問暨亞洲金融季報總編輯李勝彥周二(10日)舉行新書發表會，把在經濟日報「名家觀點」上所發表的文章，及其他刊物著作，集結成冊，且由中央銀行前總裁彭淮南寫序推薦。

這本名為「國際經濟金融變動：名家帶你讀財經」的新書，發表會冠蓋雲集。已故中央銀行總裁梁國樹的夫人侯金英、行政院前副院長邱正雄、中央銀行總裁楊金龍、中華經濟研究院院長吳中書、金管會副主委鄭貞茂、財訊社長兼發行人謝金河等人，都到場祝賀。

今年87歲的侯金英是台南幫創辦人侯雨利的女兒，環泥董事長侯博義的四姑姑，也是現任遠東國際商業銀行董事長，她用流利的閩南語和媒體交談，對於自己沒有像前總統李登輝、總統蔡英文、行政院長賴清德等人送上花籃，頻說不好意思，臨走前不忘對李勝彥表示，會多買幾本書力挺。

李勝彥1996年9月出任央行業務局長，隔年12月到2001年9月期間，楊金龍是他的副局長；李勝彥後來高升台灣銀行總經理，業務局長遺缺正是由楊金龍接任。三年多的密切共事，讓楊金龍親自到場聆聽「老長官」的作品導讀。

謝金河致詞時，透露他與李勝彥夫婦，和李登輝的好交情。謝金河說：「李前總統沒事找人聊天，經常會找我們兩個。要談經濟的時候，到翠山莊。」

謝金河還透露李勝彥夫人蔡淑美的一項特殊能力。他說，他們倆人和李前總統聊天時，蔡淑美「會湊在李前總統的耳朵邊，把話講得更清楚，是最好的翻譯機，這個不容易」。

台北大學亞洲研究中心榮譽顧問暨亞洲金融季報總編輯李勝彥（右五）出新書，中央銀行總...
台北大學亞洲研究中心榮譽顧問暨亞洲金融季報總編輯李勝彥（右五）出新書，中央銀行總裁楊金龍（左四）比讚。台灣金融研訓院／提供
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楊金龍謝金河李登輝

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