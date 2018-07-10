強颱瑪莉亞襲台 保誠人壽啟動六項保戶關懷措施

2018-07-10 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



強颱瑪莉亞襲台，預估今（10）日晚間到周三上午是颱風影響台灣最明顯的時候，北部、東北部將首當其衝。保誠人壽提醒民眾嚴防強風豪雨，做好防颱準備，同時啟動六項保戶關懷措施。

這六項措施包含：保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收六個月保單借款利息、舊貸戶免收六個月保單借款利息、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月、快速理賠等，提供受災保戶方便、即時的協助。

一、保險費緩繳：凡收費地址為災區之受災保戶，可填寫申請書或透過業務通路、客戶服務專線0809-0809-68提出申請，即可將保費緩繳期限延長至應繳日起算六個月。

二、免費補發保單：受災保戶免費申請補發保單。

三、新貸戶免收六個月保單借款利息：新貸戶自借款撥款日起免收六個月保單借款利息 。

四、舊貸戶免收六個月保單借款利息：自展延生效日（即本公司受理日）起，免收六個月保單借款利息。請於「保險契約內容變更申請書」上其它欄位填寫「受災戶申請保單借款展延六個月」，即可辦理。

五、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月：請於變更申請書「其他欄位」填寫「受災戶申請保險單借款利息延緩併入本金三個月」，即可辦理。

六、快速理賠：保誠人壽成立「緊急快速理賠服務窗口」，以快速、彈性的處理原則，辦理受災戶之理賠作業。

保誠人壽貼心提醒民眾小心戒備，保戶如有任何疑問，歡迎致電保誠人壽免付費客戶服務專線0809-0809-68。