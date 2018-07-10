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新台幣午盤升2.6分 暫收30.360元

2018-07-10 12:19中央社 台北10日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.360元，升2.6分，成交金額5.45億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.385元，早盤最高30.305元、最低30.385元。

新台幣外匯

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