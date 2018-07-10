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保險局新公式 外幣保單賣越多 海外投資會越快到頂

2018-07-10 06:53聯合報 記者孫中英╱即時報導

金管會保險局今天(10日)將針對保險業「海外投資、國際板投資上限及外幣保單額度放...
金管會保險局今天(10日)將針對保險業「海外投資、國際板投資上限及外幣保單額度放寬」等議題，舉辦公聽會。記者孫中英／攝影。
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金管會保險局今天(10日)將針對保險業「海外投資、國際板投資上限及外幣保單額度放寬」等議題，舉辦公聽會。壽險業者今天將在會中爭取，請保險局取消、擬議中的「核定國外投資額度1.45倍上限」，免得賣越多外幣保單，各公司的海外投資上限反而更快「到頂」。

保險局擬議中的「新版」政策，除擬提高壽險業外幣保單銷售額度，自現行責任準備金25%上調到35%之外，未來壽險業「海外投資加計投資國際板債券上限」，還不得超過保險局核定國外投資額度的1.45倍，但新增的這個「限額」反而卡到外幣保單。

壽險業者指出，到目前為止，銷售外幣保單，並不用計入各公司國外投資45%上限，但保險局若要設一個1.45倍的核定總額，反而變成「賣越多外幣保單，會越快達到各公司海外投資上限」。這與金管會主委顧立雄曾表示，壽險業者多銷售外幣保單，可以減少匯率風險的立場剛好相反。

壽險公會在上周五(6日)已先行開會，會中達成共識，壽險業一致希望，保險局能拿掉擬議中1.45倍上限，回歸用現行「1減去海外投資45%上限」再乘責準金比率，即是壽險業銷售外幣保單後「實際能投資到國外的資金」。

壽險業者說，若以銷售外幣保單責準金仍維持在25%、海外投資上限45%前提下試算；目前海外投資加計外幣保單，一家公司可投資海外資金，最高可達可運用資金的58.75%，若照保險局的新公式，會只剩下53.7%，反而大減5.05個百分點，這也是為什麼大部分公司都反對加上1.45倍上限的原因。

壽險業保單保險

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