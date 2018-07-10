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暑假出遊 要省錢也要注意安全

2018-07-10 06:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

暑期旅遊旺季來臨，台灣人愛出國，尤其每年7、8月是國人旅遊旺季，也是出國高峰期。各銀行也在暑期推出各種促刷活動，只要善用手中信用卡，或搭配銀行優惠活動，就可以利用銀行提供的優惠出遊大賺好康。

兆豐銀行表示，八月底前只要在全台16家旅行社刷兆豐卡滿額，不僅最高可獲得1,888元的刷卡金回饋，而且還可以分3期0利率，可為民眾有效降低出遊的旅費負擔。

出國多多少少需要換外幣現鈔，兆豐銀行為台灣外匯龍頭，兆豐卡友享有結匯優勢，只要持兆豐個人信用卡到全台兆豐各分行臨櫃辦理出國結匯，就能享有依掛牌匯率減碼最多5分優惠。

若持有兆豐雙幣鈦金商旅卡，全新卡友首年更可享有海外消費1.5%的現金回饋，平日還能觀察有利的低點先購買好美金或日圓存放於外幣帳戶，待日後於海外刷卡時，就能直接以外幣存款帳戶餘額支付外幣帳單，輕鬆避免匯率風險。

兆豐銀行同樣為喜歡自由行的卡友準備了超值優惠！像是在Agoda刷兆豐JCB卡預訂飯店，不分國內外都可以享有最高7%折扣；而使用兆豐Mastercard在Expedia訂房，更有高達88折的優惠可直接折抵！如果使用的是兆豐e秒刷網購神卡、或是最新的歐付寶聯名卡，網路訂房還有最高4%現金回饋。

為了推廣網路銀行，讓客戶瞭解網銀的便利性，許多銀行在暑期推出網路買賣外幣，或是基金申購、登錄信用卡促刷活動等抽獎活動。以永豐銀行為例，買賣外幣、首次登入行動網銀，就能抽東京雙人來回機票、1,000元旅遊金及cama咖啡兌換券等好康。

全球人壽提醒民眾，暑假出國，不管是為了度假放鬆還是充實自己，出發前務必要記得投保旅平險或檢視自身意外醫療險，視情況增添保障，並留意投保三大重點，包括選擇投保有海外急難救助服務的旅平險、加保海外突發疾病醫療險附約及留意保險空窗期，讓出國的行程多一份安心及保障。

另一群需要特別留意的則是出國遊學者，全球人壽指出，某些國家會針對遊學生提供基本的醫療保障，或在申請學校時，學校會提供代投保當地保險公司商業保險的服務，但當地保險不一定涵蓋從台灣出發到當地學校報到、就學放假期間出遊以及畢業後回台的行程。因此，民眾在出國前，最好還是要向保險公司投保旅行平安相關的保險，確保從踏出國門的第一步，即擁有完備的保險保障。

暑期旅遊旺季來臨，民眾要省錢也要注意安全。圖／兆豐銀行提供
暑期旅遊旺季來臨，民眾要省錢也要注意安全。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行保險信用卡

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