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新光再出手挺小農 點亮希望之燈

2018-07-09 16:14經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光人壽今（9）日表示，屏東社福團體「慈惠善導書院」今年種的鳳梨過度盛產，公司立即認購300箱鳳梨，為偏鄉孩童點亮希望之燈。

新光人壽指出，「慈惠善導書院」販售農產所得，是作為偏鄉孩子多元課輔與照顧弱勢的基金，若沒了這筆收入，運作的基金將短缺。

新光人壽號召同仁團購200箱鳳梨，由公司同仁分享食用；另外的100箱鳳梨，則在新光人壽摩天大樓廣場募集發票，民眾憑十張發票，即可換一顆鳳梨，已在6月中下旬展開「捐發票換鳳梨」活動。

新光人壽表示，希望民眾能透過捐發票來展現對孩童們的支持，而募集到的發票將捐贈國語日報社的「送報到山巔計畫」，用來投入新光人壽長期支持的「快樂讀報計畫」，希望點亮孩子們的希望之燈，拋磚引玉鼓勵大眾為偏鄉孩童伸援手，期盼幫助社會形成一股「善的循環」。

新光人壽長期關心弱勢族群，以行動發揮對本土農業的支持，因不忍小農們因盛產價跌致血本無歸，屢屢出手相助。每逢台灣香蕉生產過剩，總會率先向蕉農採購，近六年來，集團已認購170公噸香蕉，供給員工、民眾及警政人員等享用。

日前傳出洋蔥盛產價崩，新光除在第一時間採購洋蔥做公益外，更在「新光小農黃昏市集」舉辦洋蔥促銷活動，同步推廣國內食農教育。

新光人壽表示，新光金控向來關注偏鄉教育議題，長期結合子公司新光人壽、新光銀行文教基金會參與「快樂讀報計畫」，推廣偏鄉讀報教育，尤其關懷百人以下、最偏遠的小學校，如深耕高雄市六龜國小閱讀教育。

由於成效顯著，今年「快樂讀報計畫」將從過去南部12所學校，擴大至中部及北部學校，透過企業散播愛的種子，給予資源匱乏的「幼苗」們增添學習機會，期望未來培養出更多的人才。

香蕉、鳳梨之後，火龍果也傳出有跌價壓力。新光金控副董事長李紀珠(左起)、新光人壽...
香蕉、鳳梨之後，火龍果也傳出有跌價壓力。新光金控副董事長李紀珠(左起)、新光人壽總經理蔡雄繼、新光金控代理總經理黃敏義。記者陳怡慈/攝影
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