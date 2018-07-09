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想無限次免費接機服務 得有3000萬身價

2018-07-09 16:00經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

看中台灣高階財富管理市場潛力，與日益多元的客戶理財需求，銀行財富管理鎖定頂級客戶，會員門檻也越來越高，星展銀行推出門檻3000萬元的「星展豐盛私人客戶 」 ，台新銀行則有5000萬元的「翡翠會員」。

星展正式進軍台灣高階財富管理市場，首間旗艦分行選於台北市信義區揭幕，推出「星展豐盛私人客戶」打造結合私人財富管理與個人銀行的尊榮服務，提供資產管理門檻達新台幣3000萬元的客戶專屬的理財服務。

金字塔點端的財富管理提供哪些專屬服務呢？以星展來說，「星展豐盛私人客戶」提供客戶每年不限次數，台灣、新加坡、印尼指定機場及區域免費接機服務，及新加坡樟宜機場專屬貴賓室不限次數使用，每年兩次桃園國際機場快速通關服務，及額外每年四次亞洲12大機場免費機場接送機服務 ，還有搭乘新加坡航空和勝安航空額外獲得20%哩程回饋等；每個月30次ATM跨行提款免手續費，每月10次臨櫃交易手續費減免，以及跨國緊急現金提領最高1.5萬美元。

針對頂級客戶最在意的全球商旅等需求，台新銀行財富管理「翡翠會員」則是提供全球私人管家、環球貴賓優惠，可享機票、貴賓室優惠，以及全球多家飯店餐廳升等、折扣、專屬禮遇；基於守護客戶資產和健康的理念，還推出全球健康諮詢權益、國內健康諮詢與海外醫療協助，翡翠會員符合資格者可享價值超過5萬元的頂級健檢權益。

財富管理機場新加坡航空

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