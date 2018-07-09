以保險價值預測奪冠機率 高身價3隊擠進前四強

2018-07-09 06:12 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



2018世足賽「最後四強」終於出列，很多人都在猜測最後誰會奪下冠軍。由於今年許多強隊爆冷提前出局，許多歐洲金融保險機構因為猜測失準，顏面無光。而到目前為止，歐洲金融業中，預測最準的就是英國最大的保險集團、勞合社(Lloyds)。勞合社在今年6月中旬發布的預測，預測此次世足盃奪冠機率前5支隊伍中，目前已有3隊擠進「前四強」，這3支勁旅分別是「法國隊、英國隊及比利時隊」。

勞合社在2014年時，曾成功預測德國隊會踢下當年世界盃冠軍。根據外電報導，此次勞合社與英國經濟與商業研究中心(CEBR)合作，經由大數據分析發布的預測，是以一支球隊的「保險價值(based on insurable value)」來推估奪冠機率，保險價值越高，拿下冠軍機率就越高。

這個「保險價值」的計算基礎，是以球員的「年薪、廣告贊助費用、球員職涯總收入」，再輔以球員的年齡、攻守位置、國籍等，透過模型先算出每位球員的保險價值，再推算出一支球隊的保險價值。

根據分析結果，今年「保險價值」最高隊伍，由法國隊以14.3億英鎊(約590.45億台幣)奪冠，英國隊以11.7億英鎊(約483億台幣)次之，比利時隊的保險價值也有10.3億英鎊(約425億台幣)。而此次世足賽32支球隊的保險價值加總，高達131億英鎊(約5409億台幣)。

由於法國隊的保險價值最高，勞合社因此預測，法國隊最具冠軍相，法國隊每位球員平均保險價值高達4670萬英鎊(約19.3億台幣)，也居各隊之冠。